¿Cómo un glaciar provocó una tragedia tan grande en Nepal-Tíbet? El análisis científico de las causas

La avalancha ocurrida la semana pasada en la frontera entre Nepal y China ha dejado al menos de 939 muertos y 3.925 desaparecidos, según un nuevo balance entregado por el primer ministro nepalí, Balendra Shah. “Nuestro país se enfrenta a un desastre natural de una magnitud inimaginable y desgarradora”, declaró Shah, “pero avanzamos con determinación para proteger la vida de los ciudadanos”. Las imágenes del alud son tan impresionantes que incluso pueden confundirse con imágenes generadas por inteligencia artificial. Y ocurre en un momento en el que el mundo se encuentra vulnerable, debido a que se han registrado múltiples sismos en el último año y se aproxima un fenómeno de El Niño “muy fuerte” en países como Colombia, que fue uno de los que vivió recientemente un terremoto de magnitud 7,4.

Pero surge la duda sobre las razones que provocaron el alud en Nepal, puesto que este no se produjo precisamente por un terremoto, como lo había creído inicialmente el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

¿Qué provocó la inundación en Nepal-Tíbet?

Cabe recordar que en este punto de la Tierra se sitúa el Himalaya, considerada la cordillera más alta del mundo y que atraviesa países como Nepal, Bután, India, China (Tíbet) y Pakistán. Allí existen numerosos glaciares y reservas de agua, además de encontrarse el monte Everest, la montaña más alta del mundo.

Nepal cuenta con más de 29 millones de habitantes, pero es uno de los países más vulnerables a los desastres relacionados con el clima a medida que avanza el calentamiento global. Esto se debe, entre otros factores, al derretimiento del hielo en el Himalaya, un fenómeno que puede aumentar el riesgo de desprendimientos y otros eventos peligrosos en las zonas montañosas.

Familias en Nepal. FOTO: AFP

Un análisis de CNN reveló que el glaciar que se desprendió entre Nepal y China cayó hacia el río desde una altura aproximada de 2.134 metros. La sección del glaciar que se desprendió tenía unos 610 metros de ancho. Esto también habría provocado un deslizamiento de tierra que, al mismo tiempo, arrastró consigo rocas, hielo y sedimentos saturados de agua por la ladera de la montaña hasta el río Lhende Khola, un afluente del río Bhote Koshi, que fluye desde China hasta Nepal.

La caída habría generado tanta fuerza que provocó un enorme volumen de agua que fue descendiendo por la montaña y generó una catástrofe de grandes dimensiones. El fenómeno arrasó consigo puentes, edificios, monumentos y miles de vidas, que se perdieron en cuestión de instantes.

Jeffrey Kargel, científico sénior del Instituto de Ciencias Planetarias, explicó a CNN que en las inundaciones, una cascada de agua, hielo pulverizado y rocas “descendió los primeros 22 kilómetros (13,7 millas) a una velocidad media de 193 kilómetros por hora (120 mph)”. La velocidad del recorrido fue abismal: el alud avanzó casi 22,5 kilómetros (14 millas) en tan solo 6 minutos y 50 segundos. Aunque todavía se intenta determinar con exactitud la causa de esta tragedia, los científicos coinciden en que estuvo ampliamente relacionada con el cambio climático: “El calentamiento global reduce los glaciares, lo que aumenta la probabilidad de que se desprendan”, dijo al medio citado Wouter Buytaert, profesor de hidrología en el Imperial College de Londres. Con información de AFP Bloque de preguntas y respuestas