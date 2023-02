¿Por qué protestaron más de 100 mil personas contra López Obrador en México?

AMLO afirmó que a quienes lideran las manifestaciones “no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados”.

“Lo de la manifestación y otras que vendrán se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país, quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren mantener en la marginación y en el olvido a la mayoría de los mexicanos”, agregó.

El mandatario afirmó que entre los manifestantes hubo “defensores de los fraudes electorales”, como el que él afirma que padeció al perder las elecciones presidenciales de 2006. “Cuando dicen el INE no se toca, lo que hay que estar pensando es no se toca lo que ellos quieren: la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca”, agregó.