Portugal se sumó a los países que reconocen el Estado de Palestina previo a la Asamblea General de la ONU

Portugal se sumó a Reino Unido, Australia y Canadá en su decisión de reconocer el Estado palestino. Una decisión histórica, pero de carácter simbólico, duramente criticada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien amenazó con que Israel ampliará sus asentamientos en Cisjordania.
Aunque los palestinos de la Franja de Gaza acogieron el reconocimiento como una “victoria moral”, la medida provocó una enérgica respuesta por parte de Israel, cuyo dirigente prometió que nunca se crearía un Estado palestino.