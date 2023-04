Se espera que el presidente no tenga rivales de consideración en su carrera a la reelección aunque, según los medios estadounidenses, son varios los altos responsables del Partido Demócrata que, como mínimo, han cuestionado la avanzada edad del presidente estadounidense, de 80 años, y se han mostrado favorables a la aparición de otros contendientes más jóvenes.

Algunas voces del partido cuestionan que el mandatario ha tenido momentos de distracción en espacios públicos, como sus tropiezos al bajarse del avión presidencial y una ocasión en la que preguntó por una funcionaria que había fallecido.

De ahí que dentro del Partido Demócrata se esté debatiendo si su candidatura a la reelección conviene, o no. Y en caso de ganar la contienda de 2024, Biden batiría su propio récord y se ratificaría como el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos.

El camino para Biden no está pavimentado porque el presidente registra el nivel de aprobación más bajo desde que llegó al poder. La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research apuntó que ese indicador se ubicó en el 38% para marzo, mientras que apenas el mes anterior (febrero) había estado en 45%.