¿Qué pasó con Al Qaeda tras 25 años del 11-S? Grupo terrorista musulmán sigue vigente y la amenaza continúa

El 11 de septiembre de 2001, el mundo se aterrorizó ante uno de los peores ataques terroristas de la historia, protagonizado por cuatro aviones que fueron tomados por 19 integrantes de la organización Al Qaeda y que impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, el Pentágono y uno que no logró su cometido de chocar contra el Capitolio. 25 años después, esa organización terrorista sigue vigente. Así lo detallan informes de inteligencia de las Naciones Unidas y varias agencias de Estados Unidos como la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el FBI y la CIA, además de expertos consultados por medios internacionales. La organización que nació en 1988 en Pakistán bajo el liderazgo de Osama Bin Laden y cuyo objetivo inicial era ser una base de datos informática para registrar a los combatientes muyahidines y canalizar recursos, quedó en evidencia ante el mundo por la planeación y ejecución de los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde secuestraron a cuatro aeronaves de las aerolíneas American Airlines y United Airlines para estrellarlas a puntos estratégicos del país norteamericano. Esos ataques causaron la muerte de 2.996 personas, convirtiéndose en la acción terrorista más mortífera de la historia. Tras los atentados, Estados Unidos invadió un mes después a Afganistán, diezmando la estructura central de la red y provocó la muerte de numerosos cuadros, entre ellos Muhammad Atef en noviembre de 2001. Esto obligó a Al Qaeda a comenzar un proceso de descentralización.

Las caídas de Al Qaeda y las rupturas con sus aliados

Luego de los atentados, entre los años 2002 y 2003 se dio la captura de los organizadores financieros del 11-S: Ramzi Binalshibh, Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi. Todos ellos fueron trasladados en 2006 a la base de Guantánamo, donde continúan recluidos tras décadas de procesos judiciales. Justamente fue en ese año cuando la rama de esa organización fundada por Abu Musab al-Zarqawi adquirió autonomía hasta convertirse en el Estado Islámico de Irak. Cinco años después, el 2 de mayo de 2011, comandos de fuerzas especiales de EE. UU. localizaron y abatieron a Osama bin Laden, fundador de Al Qaeda, en su refugio de Abbottabad (Pakistán). Tras eso, la jefatura fue asumida por Ayman al-Zawahiri. Lea también: Reacciones internacionales por la muerte de Osama bin Laden Su liderazgo se dio hasta el 30 de julio de 2022, cuando fue eliminado en Kabul mediante un ataque con dron de la CIA. Antes de eso, en el 2016, el frente Al-Nusr de Siria mutó en Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una organización liderada por quien después se convirtió en presidente de ese país, Ahmed al-Sharaa. Estos sucesos representaron la década más oscura para la organización terrorista, donde uno de los grandes cambios fue la irrupción del Estado Islámico (ISIS), algo que le quitó centralidad mediática e influencia ideológica en el yihadismo global.

¿Cómo sigue vigente Al Qaeda?

En la actualidad, tras las caídas de sus líderes por parte de intromisiones militares de Estados Unidos, informes de inteligencia de la ONU atribuyen la dirección de la organización criminal a Mohammed Salah al-Din Zaydan, un veterano militar egipcio ubicado en Irán quien ha promovido una “descentralización estructurada” y mayor coordinación entre filiales. A su vez, según informes del FBI, debido a la preparación de los servicios de inteligencia y las medidas de seguridad en aeropuertos y ciudades de EE. UU. y Europa, la capacidad para ejecutar operaciones complejas en Occidente se redujo drásticamente.

Esto provocó que Al Qaeda adoptara la preparación de los servicios de inteligencia y las medidas de seguridad en aeropuertos y ciudades de EE. UU. y Europa, la capacidad para ejecutar operaciones complejas en Occidente se redujo drásticamente. En lugar de enfocarse únicamente en golpear a potencias extranjeras, busca aprovechar la fragilidad de Estados débiles o empobrecidos para tomar el control territorial, cobrar impuestos, imponer sus reglas e infiltrarse en el poder local. Con este giro, ya el epicentro operativo de la red se desplazó desde Afganistán y Oriente Medio hacia el África Subsahariana. por ejemplo, su filial Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) opera en Malí y la región del Sahel. Es calificada como su filial más mortífera. Al Shabaab, otra filial, tiene sede en Somalia y es calificada como la más fuerte y violenta, participando en casi la mitad de los incidentes de violencia política atribuidos a filiales de Al Qaeda a nivel global en 2026. Esta organización también tiene presencia en Yemen, India y en Pakistán. En Afganistán, bajo el régimen talibán, goza de un entorno permisivo para el entrenamiento y apoyo logístico. Pese a la pérdida de su núcleo central, la cantidad de integrantes de Al-Qaeda ha aumentado sustancialmente. Mientras que en vísperas del 11-S la organización contaba con apenas 400 hombres armados (la mayoría concentrados en Afganistán), inteligencia de Estados Unidos estima que hoy reúne entre 15.000 y 28.000 combatientes a nivel global. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Este cambio se ve sustentado, según autoridades, en la radicalización digital, pues las redes sociales y plataformas encriptadas han reemplazado a los campos de entrenamiento físicos para el reclutamiento. Asimismo, la principal preocupación de Estados Unidos, según el FBI, ha pasado de las grandes células organizadas a los llamados “agresores solitarios” que se radicalizan individualmente desde sus hogares, habiéndose registrado arrestos recientes por este perfil. Siga leyendo: El conmovedor recuerdo de una tragedia: tras 24 años del 11-S, un joven recibió la carta que le dejó su madre, una auxiliar del vuelo 93 Preguntas y respuestas