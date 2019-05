¿Qué sigue para López tras orden de captura?

Ronal rodríguez

Observatorio de Venezuela

Mientras Leopoldo López esté en la embajada de España está fuera de peligro. Las autoridades no pueden incursionar en territorio español, pero esto limita su capacidad de movilidad o de participación. No cambia mucho su situación, la diferencia es que salió libre con un decreto que firmó Juan Guaidó que el gobierno de Nicolás Maduro todavía no lo reconoce.