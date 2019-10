Correa no descarta presentarse a elecciones en Ecuador

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró este miércoles que “si es necesario” se presentará a unas eventuales elecciones anticipadas en su país, sumido actualmente en una crisis social, aunque aseguró que el gobierno de Lenín Moreno intentará impedirlo.

Puede ver: Indígenas agitan pulso por el poder en Ecuador

“Si es necesario que sea candidato, lo seré”, dijo Correa a la prensa en Bruselas, precisando que, como le “inhabilitaron entre comillas para ser presidente”, la opción pasaría por postularse de “vicepresidente para abajo”.

El ex dirigente de izquierdas entre 2007 y 2017 se refiere a la consulta promovida en 2018 por su sucesor en el cargo, Lenín Moreno, sobre una reforma de los mandatos presidenciales, que impide a Correa optar a un cuarto.

El ex mandatario, sobre quien pesa una orden de captura en Ecuador, aseguró que el actual gobierno intentará “impedir [su] participación”. “¿Qué se inventarán? Ah, es que tiene orden de prisión. Yo voy y que me metan preso, pero que me dejen inscribir primero”, dijo.

Rafael Correa, que desde que dejó el poder vive en Bélgica, de donde es oriunda su esposa, reclamó el martes un adelanto de las elecciones para resolver la crisis a la que se enfrenta su sucesor y exaliado Lenín Moreno por el alza de los precios del combustible.