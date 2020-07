La vida en el exterior en medio de un rebrote de covid

En EL COLOMBIANO hablamos con connacionales que residen en algunas partes del mundo (Australia, España y Miami) que están viviendo una segunda ola de contagios de la pandemia que genera, nuevamente, una alerta en la ciudadanía sobre la importancia de no bajar la guardia.

“Veíamos la covid viniendo desde China y ahora estamos viviendo lo que parece ser el pico acá. Esto se nos está alargando, no sabemos hasta cuándo, y enfermarse es una lotería”, afirma María Elvira. Trabaja desde su casa en el condado de Miami-Dade, un hogar en el que vive con su esposo, sus hijos y su mamá y se convirtió en un escudo para protegerse de la enfermedad.

Desde comienzos de junio los restaurantes y playas reabrieron de manera paulatina. Salir a cenar o pasar un día en el mar volvió a ser una actividad permitida. En esos espacios, así como en el resto de Estados Unidos, el tapabocas siempre fue opcional y la cuarentena total se entendió como una decisión de distritos y estados, mas no del gobierno federal.

“Las personas no comprenden que, si se hacen el test, deben asumir si el resultado es positivo”, dijo la directora del Centro de Pruebas de la Universidad Internacional de Florida, Eneida Roldán, al periódico Miami Herald. En otros términos, la ciudadanía debe asumir la importancia de tomar medidas para cuidarse.

El 16 de julio las UCI de los 54 hospitales de la Florida se quedaron sin capacidad de atender a nuevos pacientes y el gobierno estatal está adaptando habitaciones normales para recibir a personas con covid que necesitan una cama de cuidados intensivos, pero que no alcanzaron a tener un cupo antes.

“Aquí, desafortunadamente, no han puesto las medidas como obligatorias. Simplemente, la gente se cuida por su propia voluntad: los que quieren y los que no”, relata Jorge Iván Monsalve, otro colombiano que vive en Florida, en Bonita Springs. En junio su esposa dio positivo para covid, estuvo en cuarentena, recibió un tratamiento y se curó. Jorge Iván se ha practicado dos pruebas y ambas han salido negativas.

El miércoles 22 de julio, Australia registró 502 nuevos positivos para coronavirus: el número más alto desde que comenzó la pandemia en el país, de acuerdo con el reporte del Departamento de Salud. La cifra más elevada hasta entonces había sido de 469 casos en un día, el 28 de marzo. Inclusive, en junio tuvieron una jornada en la que solo se registraron dos casos, el 9 de ese mes.

“Este virus es altamente contagioso y, como hemos visto en el aumento continuo de infecciones y el creciente número de personas hospitalizadas y muriendo, todos debemos permanecer atentos, no debemos bajar la guardia”, aseguró el subdirector médico del Departamento de Salud australiano, Michael Kidd’s, el 22 de julio. Apenas a partir de esa fecha el uso del tapabocas comenzó a ser obligatorio.

Sebastián Fonseca es un colombiano que llegó a Melbourne hace cuatro años. A comienzos de 2020 tenía dos trabajos, uno como administrador de un restaurante y otro como recepcionista en un hotel, pero perdió este último por la pandemia y en el restaurante las ventas no van bien. Por eso, aunque sigue laborando, solo trabaja tres días a la semana y por horas, no como antes que trabajaba seis días seguidos.

Cuenta que durante la primera ola de contagios la gente no se cuidaba tanto: salían y no usaban tapabocas. Sin embargo, “ahora hay más miedo y eso lo hemos sentido en el trabajo porque las personas ya no compran tanto como antes. Están encerradas en sus casas”, relata Sebastián.

Australia tiene 14.935 casos y 161 decesos por covid, según Johns Hopkins University. El rebrote se ubica en el estado de Victoria, donde está Melbourne, y por ese motivo las otras zonas del país cerraron sus fronteras con este territorio para evitar la expansión del covid. Para este colombiano y para el resto de personas que residen en esa ciudad medidas de bioseguridad estrictas son un asunto nuevo.

Melbourne vive una cuarentena rigurosa y sin precedentes desde el 8 de julio. Solo se puede salir para comprar comida, diligencias médicas, si se es cuidador de un enfermo o por tiempos cortos para hacer ejercicio. Hay limitaciones para entrar a las tiendas, los restaurantes solo atienden por domicilio y el gobierno comenzó campañas pedagógicas sobre el uso del tapabocas.

Con esa nueva realidad, Sebastián espera que pasen pronto los días de aislamiento para trabajar las mismas horas que antes y así poderse sostener en un país ajeno. Entre tanto, su mirada está puesta en Bogotá, donde vive su familia, porque eso es lo más difícil de la pandemia: “No poder estar con mis papás para ayudarlos a cuidarse”.