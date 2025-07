¿Sorprende? Régimen de Maduro volvió a imponerse en cuestionadas elecciones municipales en Venezuela

“¿Qué ha pasado entre el 28 de julio de 2024 y hoy?”, cuestionó Machado en X. “Que ese día SETENTA 70 % del país VOTÓ POR EDMUNDO GONZÁLEZ y hoy, el NOVENTA 90 % le dijo NO A MADURO ”, en referencia a lo que reportó como la abstención.

“Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo”, indicó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado, tras tachar al mandatario de jefe de una organización “narco-terrorista”.

Con todo, Washington y Caracas mantienen un canal abierto y han negociado la repatriación de indocumentados y más recientemente acordaron un canje de 10 estadounidenses presos en Venezuela por los 252 migrantes detenidos en la megacárcel para pandilleros de El Salvador.

Machado no tiene agenda de calle para este lunes. La gente está desmovilizada, hay mucho miedo tras el arresto de 2.400 personas en apenas 48 horas durante las protestas contra el resultado de la presidencial.

“Si ellos me agarran, me van a desaparecer”, dijo la dirigente en un encuentro reciente con corresponsales. “Hoy no tengo dudas de eso”.