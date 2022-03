Es el vigésimo séptimo día de la guerra en Ucrania. Rusia tiene cercada Mariúpol y dio un ultimátum a las tropas ucranianas de esa ciudad y a los guerreros voluntarios que han llegado desde otros países para que abandonen las armas y salgan del territorio. Las tropas de Putin quieren tomar el control del mar de Azov y unir las regiones independentistas del Donbas con Crimea. Sin embargo, la resistencia ucraniana ha sido férrea y los francotiradores todo un obstáculo para el ejército invasor, por lo que tomar la ciudad no ha sido posible en los tiempos predeterminados por Rusia. Los bombardeos continúan en la capital Kiev, y las noticias hablan de más bajas civiles, destrucción de centros comerciales y edificios de apartamentos. Ya han salido más de tres millones y medio de ucranianos por las fronteras de Rumania, Polonia e incluso Bielorrusia, país aliado del régimen de Putin. Los tres testimonios que podrán leerse a continuación están escritos en primera persona y dan cuenta de lo duro que es vivir una guerra, ya sea dentro del mismo país o a miles de kilómetros de distancia. A Olexander lo conocí en un viaje a Europa, el año pasado; a Antonina en Medellín, mientras que Anastasia es una amiga de Antonina que quiso enviar su testimonio para ayudar a comprender la grave situación de los civiles ucranianos, quienes hasta enero vivían alegremente y en paz, y que ahora tratan de sobrevivir en refugios improvisados o en los heredados de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos se han puesto a salvo en otros países, pero la gran mayoría siguen resistiendo desde las barracas

La resistencia de Olexander

Olexander resistió el asedio ruso hasta donde pudo, junto a sus amigos, pero luego salió de Ucrania y se refugió en otro país de Europa. FOTO cortesía Olexander

Amigo colombiano, perdona escribirte tan tarde. He estado defendiendo mi país, pero ayer el Ejército me envío a casa, y hoy estoy en camino a Italia. Recibí un disparo en el pie derecho, así que quizás no vuelva a montar en bici durante un largo tiempo, pero qué importa. Te recuerdo con cariño, y espero que tú a mí también. Recuerdo que nos vimos en Luz Ardiden, durante el Tour de Francia. Tú estabas al lado de los familiares de Jonas Vingegaard, el joven danés que quedó segundo, detrás de Pogacar. Yo estaba sentado en la montaña, esperando el paso de los ciclistas, y tú pasaste grabando con tu celular, te chocaste conmigo y me ofreciste disculpas. Yo te di una cerveza, y ambos comenzamos a reírnos. Es todo muy extraño, porque en ese Tour no hubo ningún ucraniano. Yo estaba allí acompañando a un amigo kazajo, del Astana, y tú estabas con la prensa colombiana. Míranos ahora, hablando de guerra en vez de ciclismo. Ay, cómo me gustaría tomarme una cerveza viendo ciclismo. Te cuento que mi ciudad, Kiev, está muy destruida. El suburbio donde vivo, Irpin, está desolado, aunque no abandonado como dicen los medios. Mis padres siguen allí, escondidos en las profundidades de la tierra. Suerte que el Metro es subterráneo. Yo quiero regresar, pero no me lo permiten. Me enviaron con las personas evacuadas y me dicen que irán por mis padres y los demás habitantes de Irpin, que pronto los veré. Tengo 28 años Mauricio, apenas 28 años, y nunca había vivido algo como esto. Mis recuerdos son recorriendo el malecón del Dnipro y yendo a los bares con mis amigos, para ver al Dynamo, o para ver ciclismo. ¿Recuerdas que te dije que Padun es mi amigo?, pues bueno, ahora está con el Education de Rigo Urán, que es amigo tuyo. La vida da vueltas muy extrañas. ¿Tú has tenido un arma entre las manos? Bueno, yo nunca había portado una, hasta el 25 de febrero, un día después del comienzo de la invasión. No me podía quedar con los brazos cruzados. El primer día tuve miedo, mucho, pero al segundo vi como un misil destruyó una torre de televisión y se me vinieron las lágrimas, entonces les dije a mis padres que iría a luchar, y fui, tomé un arma, y luché hasta hace unos días, cuando me hirieron y quedé sirviendo para nada. Solo yo fui a la guerra entre mis amigos. La mayoría salió corriendo cuando empezó todo. La verdad, me siento como la única rata que no abandonó el barco, pero no los juzgo, si te soy sincero, nadie espera esto, hasta que pasó. Me gustaba mucho ir a Bucha y a Boryspil, allí tenía amigos. También me gustaba ir a caminar al parque Mariinsky, y al parque Gloria. Allí están los museos de la Primera y Segunda guerras mundiales, y el museo de la hambruna. Ahora todo está bombardeado y los pocos que quedan se esconden en los baños y en los sótanos. A muchos les he dicho que luchen, pero el miedo es terrible, te paraliza. No creo que se desate una tercera guerra mundial, pero nunca se sabe, Putin es un loco maniaco, y los rusos no se levantan, cada vez lo apoyan más. Si todo acaba, y vuelves a Europa, espero verte en alguna carretera. Espero no llegar cojeando. Con cariño, tu amigo Olexander Kachinstsky.

La impotencia de Antonina

Antonina Didyk está actualmente en Medellín. Tiene pasaje para Ucrania en abril, pero seguramente no podrá utilizarlo. FOTO Cortesía Antonina.

Los primeros días fueron los más duros. Vine a Medellín para reforzar mi español, y porque me gusta mucho Suramérica, pero tengo tiquete para volver a Ucrania en abril. Jumm, pensar que todo estaba bien en enero, cuando llegué, y ahora hay una guerra y mi país está siendo destruido. He llorado mucho, por la impotencia. Estar tan lejos y no poder hacer nada. Estuve muy angustiada al principio. Mis amigos me contaban de las alarmas constantes, como si el cielo se abriera y por el pasaran volando los ángeles del Apocalipsis. Sirenas de día y de noche, y la gente corriendo hacia todas partes, buscando refugio, mientras los rusos pasan por las calles en sus tanques y en sus camiones. Es doloroso porque es bestial, nadie en sus cabales podía imaginarse algo así, Putin está loco. Te confieso que, cuando vine a Medellín, me sentí extraña. Pensaba: ‘Cómo puedo estar aquí, una de las ciudades más peligrosas del mundo’, pero mira, ahora me siento en un lugar seguro, y es mi país, tan tranquilo hasta enero, el sitio donde nadie quiere estar. Soy psicoterapeuta, y eso me ha ayudado. En los últimos días, cuando me han contado de las destrucciones de escuelas, iglesias y centros comerciales, me he dedicado a apoyar a mis compatriotas a través de las redes sociales. Les ayudo a superar lo que está pasando, aunque mi corazón se desgarra por dentro. Yo he viajado mucho, y mi hermana también, ella está en Canadá, con mi madre. Jamás pensé que no podría volver a mi país, jamás pensé que podría perder todo mi pasado. Si algún día vuelvo, ya no veré las mismas calles que antes, ya no podré visitar los mismos parques que conocí como estudiante, ya no podré visitar algunos museos o algunas bibliotecas. Ya son muchos días de la guerra, ya ha pasado casi un mes desde que comenzó, y no parece que el final esté cerca. Si estuviera allí, no puedo asegurarlo, pero tal vez haría parte de la resistencia. Me gustaría defender a mi país, aunque jamás he tomado un arma. No puedo pensar en otra cosa más que en ayudar, de la manera que pueda, pero es muy difícil estar lejos y ver cómo destruyen todo lo que has conocido. Siento que destruyen parte de mi vida.

La experiencia de Anastasia

Anastasia vive en Starobilsk, donde los rusos volaron una guardería. Ella y su madre se han dedicado a regalar panes a los sobrevivientes. FOTO cortesía Anastasia.