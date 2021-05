El mundo está a las puertas de un fracaso moral. Así lo afirmó a finales de marzo el director general de la OMS (Organización Mundial de la Salud), Tedros Adhanom Ghebreyesus, refiriéndose al avance desigual de la vacunación contra el covid. “Es sorprendente lo poco que se ha hecho para evitarlo”, agregó, antes de suponer que “los países más pobres del mundo se preguntan si los países ricos realmente hablan en serio cuando hablan de solidaridad”. Una cosa son las buenas intenciones; otra, los intereses políticos y diplomáticos.

Desde que el mundo tuvo la posibilidad de una vacuna como salida a la pandemia, un punto determinante del debate fue cómo evitar la concentración de las dosis, pues según la ONU, aún hoy sólo diez países administran el 75% de la vacunación de todo el mundo. En la mayor parte del planeta la primera línea (personal de salud) no ha terminado de ser vacunada o ni siquiera ha iniciado a serlo (sólo en África hay por los menos 10 países que no han recibido una sola vacuna), mientras que en EE. UU. ya se está suministrando a menores de 30 años.

La escasez no es solo por falta de producción. Según datos de la Universidad de Duke, de EE. UU., las naciones de ingresos altos (per cápita de US$ 12.536 o más), tienen actualmente más de 4.900 millones de dosis compradas. Hay casos como el de Canadá o Reino Unido que han procurado tener 10.40 y 8.18 dosis respectivamente por cada habitante. En contraste, las naciones de ingresos bajos (per cápita de US$ 1.036 o menos) tienen apenas alrededor 270 millones de dosis. Esto ha desatado una competencia feroz.

Occidente, en deuda

La carrera por la vacuna se ganó en Estados Unidos, Reino Unido, India (recientemente), Rusia y China. Mientras los países occidentales se concentraron en la vacunación de sus poblaciones, los dos últimos desplegaron paralelamente eso que se comenzó a llamar “diplomacia de vacunas”, la instrumentalización de las dosis en pro de mejorar las relaciones internacionales o incluso con la condición de la toma de ciertas posturas. La primera nación en usarlo fue el gigante asiático.

“La imagen de China se vino al suelo a raíz de la pandemia. La reiterada referencia a la procedencia del virus que realizaron líderes mundiales como Donald Trump provocó que, por ejemplo, los habitantes de países europeos se sintieran incómodos con la relación de sus gobiernos con el país asiático”, explica Alejandro Godoy, especialista de geopolítica en Asia y profesor de la Universidad Santo Tomas. Tras lograr la vacuna, el gobierno chino fue el primero en ofrecerla a un mundo que desconfiaba de su proceder.

El presidente Xi Jinping ya había prometido en mayo de 2020 que cualquier vacuna desarrollada en China se convertiría en un “bien público global”. A finales de enero de 2021 las dosis de Sinovac aterrizaban en países donde las occidentales Pfizer o Johnson & Johnson no lograban aún cerrar tratos de compra.

A Chile llegaron 2 millones de dosis de la china Sinovac el 28 de enero de 2021, lo que le permitió al país dar inicio rápido y masivo a un plan de vacunación que al día de hoy es el más avanzado de la región (tiene casi el 40% de su población completamente vacunada, según Our World in Data). Argentina recibió en diciembre de 2020 las primeras dosis de la rusa Sputnik V y en febrero el primer millón de la vacuna china. Brasil, el país más afectado del sur del continente por la pandemia, inició el 17 de enero del año en curso su plan de vacunación con miles de dosis de Sinovac.

“China y Rusia se le adelantaron a Estados Unidos y a la Unión Europea”, detalla Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario. “En una primera fase, los países occidentales se demoraron en tener cierto nivel de vacunación interna que les permitiera tener excesos para llegar a los países del sur global y del llamado tercer mundo”.

El abastecimiento de América Latina de las vacunas rusa y china no pasó desapercibido. En el marco de la cumbre virtual del G7 a finales de febrero de 2021, el presidente francés Emmanuel Macron propuso donar un 5 % de las dosis que estaban en poder de los siete países del grupo (Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos), ante el avance de la diplomacia de vacunas. “Si podemos hacer esto, Occidente tendrá presencia” , advirtió Macron. En entrevistas a medios fue aún mas duro.

La desigualdad en la aplicación de la vacunación “está allanando el camino para una guerra de influencia alrededor de las vacunas. Uno puede ver la estrategia de China y también la estrategia rusa”, dijo. Según Airfinity (empresa de análisis de datos británica), hasta el 17 de febrero Rusia y China habían hecho llegar 800 millones de dosis a 41 países del mundo, entre los que, además de América Latina, había también naciones africanas.

En contraste, la iniciativa Covax (liderada por la OMS y apoyada por el G7) que busca asegurar el acceso equitativo a la inmunización, apenas comenzaba a distribuir vacunas a inicio de marzo. De hecho, Colombia fue el primero de América en recibirlas con un paquete de 117 mil dosis el primero de marzo. Si bien la mayoría de naciones que recibieron y reciben vacunas de China y Rusia lo hacen a través de compras, es igual de interesante revisar qué países no lo han hecho y sus razones.