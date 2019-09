Salvar la Amazonia: es hora de pasar de la retórica a la práctica

No obstante, el mandatario de Bolivia fue enfático en señalar que la causa es la sobreproducción, asociada al capitalismo, que, a su juicio, mantiene la tendencia de aumento de los efectos del cambio climático, lo que implica “que la situación cada día se agrave y, mientras no cambiemos la forma en la que producimos, será muy difícil hacer un cambio”, agregó Morales.

“Tal vez si llegamos a ratificar algunos acuerdos podamos negociar mejor con los responsables del cambio climático, evitar estos rifirrafes sobre quién es más responsable del colapso planetario, porque no vamos a solucionar el tema del calentamiento global acusándonos mutuamente entre consumidores de petróleo o carbón o deforestadores de selva”, agrega Baptiste.

Para el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez , “es una cachetada a Duque”, pues muestra que el compromiso de Bolsonaro no es tan efectivo como el de otros presidentes. Menciona que es relevante la respuesta diplomática, desconfía de sus resultados y vaticina que “lo más seguro es que se convierta en un saludo a la bandera”, teniendo en cuentaque “ninguno de los gobiernos de la cumbre estará dispuesto a dejar las causas de la deforestación”, agrega.

La puja política la planteó Evo Morales, recordando a Nicolás Maduro y enfatizando que las crisis se deben enfrentar entre todos los interesados. Manifestó que, si se convoca a este Pacto, todos deben estar, hasta “Maduro que ha derrotado un golpe de Estado, soportando con fuerza el bloqueo económico”. Dijo que cómo es posible que por diferencias ideológicas no esté, su posición fue respaldada por Surinam.

No hubo un choque de discursos y, haciéndole el quite a la polémica, Duque señaló que este no era el lugar para debatir sobre este asunto y, al firmar el pacto, dejó claro que “es una muestra de que, sin importar diferencias, podemos ponernos de acuerdo sobre lo fundamental”: salvar la Amazonía.