“ El exdirector del FBI James Comey instó al asesinato de @POTUS Trump”, escribió Noem en X, usando el acrónimo de President of the United States.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, dijo en X: “Estamos al tanto de la reciente publicación en redes sociales del exdirector del FBI, James Comey, dirigida al presidente Trump. Estamos en comunicación con el Servicio Secreto y el director Curran. La jurisdicción principal en estos asuntos recae en el Servicio Secreto y nosotros, el FBI, brindaremos todo el apoyo necesario”.

Comey escribió después en Instagram que se trataba de una “fotografía de algunas conchas que vi hoy en una caminata por la playa, que yo asumí eran un mensaje político”.

“No pensé que algunas personas asociarían esos números con violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo y por eso lo borré”, explicó.