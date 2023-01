Un niño de 8 años tuvo que presenciar el momento en el que su papá asesinó a su mamá. Los hechos se registraron en Perú el pasado 16 de enero; la víctima mortal fue identificada como Marilyn Martínez Gonzales, reconocida creadora de contenido para TikTok. El homicida fue capturado por la policía minutos después de cometer el crimen y confesó que lo hizo por celos.

Los hechos se registraron sobre las 2:00 de la tarde del pasado 16 de enero al interior de un apartamento del distrito de San Borja, de la capital peruana de Lima. Se sabe que el agresor, Alexander Pinedo, tomó un cuchillo de cocina y apuñaló a la joven de 29 años.

El informe policial reveló que Pinedo habría apuñalado a la mujer hasta en 30 ocasiones en una de las habitaciones de la casa. Allí estaba un niño de 8 años que presenció el suceso.

La víctima solía compartir videos en TikTok sobre su relación de pareja y de vida saludable. En todos se le notaba feliz. Los familiares de Martínez relataron que su relación de pareja era todo lo contrario porque sufrió abusos, golpes y maltratos psicológico durante los 12 años que estuvieron juntos.

“Cuando la maté, vi su hueso, vi toda la sangre que salía y entonces dije ‘acá me toca a mí’, pero soy tan cobarde que no me pude suicidar”, señaló el confeso homicida.

De momento, Pinedo está bajo detención preventiva a la espera del desarrollo del juicio en su contra. De acuerdo con la Defensoría del Perú, durante 2022 se cometieron 137 feminicidios en ese país.