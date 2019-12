“Trump abusó de su poder”, dicen juristas ante el Congreso de EE. UU.

Al inicio de la tensa cita, que avivó el fuego entre demócratas y republicanos, el jefe del Comité Judicial de la Cámara de Representes, Jerry Nadler , afirmó que Trump “estaba dispuesto a comprometer la seguridad del país para su beneficio personal” y que si no se actúa ahora, el mandatario “intentará pedir otra vez interferencia extranjera”.

Con una audiencia en la que los grandes ausentes fueron los abogados de la Casa Blanca, quienes se excusaron formalmente por no participar en el proceso al que calificaron como “injusto”, empezó la fase de debate jurídico del juicio político por el que Donald Trump podría convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en ser destituido de su cargo.

El núcleo de la audiencia llegó por cuenta de cuatro expertos en Derecho, convocados por los congresistas, quienes ofrecieron su interpretación profesional del informe del Comité de Inteligencia. El documento, de unas 300 páginas, señaló en sus conclusiones que el presidente de Estados Unidos “intentó socavar la integridad del proceso electoral del país y puso en peligro la seguridad nacional”.

Tal vez el más contundente en su postura fue Noah Feldman, experto en estudios legales, religión y política, y docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, quien fue invitado por la bancada demócrata y afirmó que “si los estadounidenses no hacemos algo respecto a una persona que usa la oficina presidencial y el poder que ésta le confiere, para su beneficio particular, ya no estaríamos en una democracia, sino en una monarquía o en una dictadura”.

Asimismo, Pamela Karlan, exprocuradora general auxiliar de Derechos Electorales y profesora de Derecho de la Universidad de Stanford, también invitada por los demócratas, enfatizó en que “la evidencia recopilada hasta este punto muestra que el presidente está solicitando intervención extranjera en nuestras elecciones. Este Congreso debe actuar ahora para prevenir dicha interferencia en los próximos comicios. Ya la tuvimos en el pasado”, dijo, y añadió que “involucrar a un gobierno extranjero en nuestras elecciones es un abuso de poder especialmente grave, porque debilita la democracia”.

Por su parte, Michael Gerhardt, director del Centro de Leyes y Gobierno de la Universidad de Carolina del Norte y profesor de derecho constitucional en la misma institución, último académico convocado por el Partido Demócrata, criticó la ausencia de Donald Trump en las audiencias del juicio y acotó que “su negativa a cumplir con las citas es un asalto directo a la legitimidad de esta investigación, que es crucial para el ejercicio del poder del Legislativo” y agregó que “si de lo que estamos hablando aquí no es causa de destitución, entonces nada lo es”.

Paralelamente, mientras los tres académicos respondían a las preguntas del Comité Judicial, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, emitía mensajes en su cuenta de Twitter en los que calificaba de “falsa” la audiencia, pues “los ‘testigos’ demócratas tienen su opinión decidida hace mucho tiempo”.

El único académico que no se fue lanza en ristre contra Trump fue el experto en teoría legal y profesor de Derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, único invitado de los republicanos, quien evaluó las pruebas como “insuficientes” y acuñó que “si el Congreso le hubiera hecho a George Washington un juicio de destitución por una conversación que hubiera tenido con otro jefe de Estado, creo que su cabello se hubiera vuelto fuego” .