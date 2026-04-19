Trump afirma que mantiene negociaciones con Irán, pero amenaza con destruir “todo” si no hay acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que una delegación de su país viajará este lunes a Pakistán para reanudar las negociaciones con Irán, en medio de una creciente tensión marcada por amenazas militares y nuevos choques en el estrecho de Ormuz.
El mandatario confirmó que los contactos diplomáticos se retomarán tras el fracaso de las conversaciones de alto nivel realizadas el 11 y 12 de abril en Islamabad. Sin embargo, el anuncio estuvo acompañado de una nueva advertencia: si no hay avances, Estados Unidos podría atacar la infraestructura iraní. “Ofrecemos un acuerdo razonable”, dijo Trump, al tiempo que aseguró que, de no ser aceptado, su país podría destruir centrales eléctricas y puentes en territorio iraní.