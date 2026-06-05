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Carlos Carrillo presentó su renuncia a la UNGRD en plena carrera por la segunda vuelta presidencial

Días atrás, el funcionario fue suspendido por la Procuraduría, debido a su participación indebida en política.

  • Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo del Desastres (UNGRD). FOTO: COLPRENSA.
    Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo del Desastres (UNGRD). FOTO: COLPRENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo del Desastres (UNGRD), presentó la renuncia a su cargo en medio de la necesidad de su partido político, el Pacto Histórico, de sumar alfiles a la campaña presidencial de Iván Cepeda.

Carrillo fue uno de los funcionarios del Gobierno Nacional suspendidos por la Procuraduría en la última semana, debido a su participación indebida en política, una actividad prohibida para los servidores públicos.

Fuentes cercanas al gabinete de la Casa de Nariño le contaron a este diario que desde la campaña de Cepeda hay afán por sumar distintos sectores de la izquierda a su aspiración, tras quedar de segundos en la primera vuelta presidencial, detrás de Abelardo de la Espriella.

NOTICIA EN DESARROLLO...

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