Carlos Carrillo presentó su renuncia a la UNGRD en plena carrera por la segunda vuelta presidencial

Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo del Desastres (UNGRD), presentó la renuncia a su cargo en medio de la necesidad de su partido político, el Pacto Histórico, de sumar alfiles a la campaña presidencial de Iván Cepeda.
Carrillo fue uno de los funcionarios del Gobierno Nacional suspendidos por la Procuraduría en la última semana, debido a su participación indebida en política, una actividad prohibida para los servidores públicos.
Fuentes cercanas al gabinete de la Casa de Nariño le contaron a este diario que desde la campaña de Cepeda hay afán por sumar distintos sectores de la izquierda a su aspiración, tras quedar de segundos en la primera vuelta presidencial, detrás de Abelardo de la Espriella.
NOTICIA EN DESARROLLO...