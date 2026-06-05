Críticas a Petro por decreto que autorizó el viaje de más de 200 personas a la OIT

La conformación de la delegación colombiana que participa en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realiza en Ginebra, Suiza, ha generado cuestionamientos por el número de integrantes que estarán en representación del país.

El Decreto 0551, fechado el 1 de junio de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional oficializó la integración de la delegación colombiana para asistir a uno de los encuentros laborales más importantes del mundo, es el que consigna el tamaño de la comitiva.

Y es que, según el documento, la delegación está conformada por más de 200 personas entre representantes del Gobierno, funcionarios públicos, dirigentes sindicales y voceros del sector empleador, una cifra que ha despertado críticas desde distintos sectores que consideran excesivo el tamaño de la representación nacional.

Esta es la 114.ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se desarrolla entre el 1 y el 12 de junio de 2026 en Ginebra, Suiza.

El encuentro, considerado el principal escenario mundial para la discusión de asuntos laborales, reúne a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los países miembros y se lleva a cabo de manera presencial en tres sedes: la sede principal de la OIT, el Palacio de las Naciones y el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG).