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Críticas a Petro por decreto que autorizó el viaje de más de 200 personas a la OIT

La cifra ha generado cuestionamientos sobre el tamaño de la comitiva que representa al país en uno de los principales escenarios mundiales para la discusión de asuntos laborales.

  • El decreto está fechado el 1 de junio. Lo firma el presidente Gustavo Petro. Foto: OIT
    El decreto está fechado el 1 de junio. Lo firma el presidente Gustavo Petro. Foto: OIT
El Colombiano
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hace 3 horas
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La conformación de la delegación colombiana que participa en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realiza en Ginebra, Suiza, ha generado cuestionamientos por el número de integrantes que estarán en representación del país.

El Decreto 0551, fechado el 1 de junio de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional oficializó la integración de la delegación colombiana para asistir a uno de los encuentros laborales más importantes del mundo, es el que consigna el tamaño de la comitiva.

Y es que, según el documento, la delegación está conformada por más de 200 personas entre representantes del Gobierno, funcionarios públicos, dirigentes sindicales y voceros del sector empleador, una cifra que ha despertado críticas desde distintos sectores que consideran excesivo el tamaño de la representación nacional.

Esta es la 114.ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se desarrolla entre el 1 y el 12 de junio de 2026 en Ginebra, Suiza.

El encuentro, considerado el principal escenario mundial para la discusión de asuntos laborales, reúne a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los países miembros y se lleva a cabo de manera presencial en tres sedes: la sede principal de la OIT, el Palacio de las Naciones y el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG).

¿Viajarán sindicatos?

Uno de los aspectos que más llama la atención del decreto es que la mayor parte de la delegación la conforman personas de organizaciones sindicales colombianas.

Es más, al revisar el listado de integrantes, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aparece como la organización con la más alta afluencia de representantes dentro de la delegación.

La presencia de esta central obrera se extiende a lo largo de varias páginas del decreto, donde figuran decenas de dirigentes sindicales provenientes de distintas regiones del país.

Junto a la CUT también aparecen representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación de Servidores Públicos de Colombia (CSPC).

La periodista Darcy Quinn señaló en particular esto: “Increíble...conté más de 210 personas en esta delegación que va a la OIT en Suiza ...funcionarios y miembros de sindicatos con nuestros impuestos”.

Otro de los puntos relevantes del decreto tiene que ver con la financiación del viaje. Frente a las críticas por los costos que podría representar una delegación de este tamaño, el documento establece que los gastos ocasionados por la participación de los funcionarios serán asumidos por las entidades a las que se encuentran vinculados, de conformidad con las normas vigentes.

Si bien el fondo de la discusión no es la participación de estos sectores sindicales, lo que se cuestiona es el volumen de asistentes y se pide una mayor transparencia sobre los recursos destinados para la presencia colombiana en el encuentro.

Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado frente a las críticas surgidas en redes sociales.

Lea el decreto acá:

Lea también: Gobierno habría dado la orden del crimen de Miguel Uribe: María Claudia Tarazona revela hipótesis de Fiscalía

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