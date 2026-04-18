Tragedia en Ucrania: un hombre asesinó a tiros a 5 personas en las calles de Kiev

Autoridades ucranianas confirmaron que este sábado 18 de abril un hombre mató a tiros a cinco personas en un barrio residencial de Kiev y, después, se atrincheró con rehenes en un supermercado antes de ser abatido.

El presidente Volodimir Zelenski confirmó que al menos cinco personas murieron y otras diez fueron hospitalizadas por heridas y traumatismos tras el tiroteo ocurrido en el sur de la capital.

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Imágenes publicadas por la agencia de noticias ucraniana UNIAN, que no pudieron ser verificadas por AFP, mostraban a un hombre con un arma que disparaba a corta distancia a otra persona.

Según lo dicho por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, el sospechoso entró después a un supermercado donde también se escucharon disparos. Tras el hecho 4 rehenes fueron rescatados.

“El atacante en Kiev que abrió fuego contra civiles ha sido eliminado”, agregó el presidente, quien envió condolencias a las familias de las víctimas.

Por su parte, el fiscal general ucraniano, Ruslan Kravchenko, dijo que el sospechoso era un hombre de 58 años nacido en Moscú. Según los informes preliminares, “usó un arma automática”.

Una empleada del supermercado, Tetiana, dijo a la AFP: “había escuchado ruidos en la tienda, como si se abrieran botellas de champán o estallaran globos varias veces. Entonces los clientes empezaron a gritar: corran”, contó.

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Además, el ministro de Interior, Igor Klimenko, explicó que el enfrentamiento entre el asaltante y los negociadores de la policía en el supermercado duró unos 40 minutos.

“Intentamos persuadirlo. Al darnos cuenta de que probablemente había una persona herida dentro, nos ofrecimos a llevar torniquetes para detener la hemorragia (...) Pero no respondió”, declaró el ministro en el lugar del suceso.

Después de más de cuatro años de guerra contra Rusia, Ucrania ha sufrido incidentes esporádicos con armas de fuego, pero presenta una baja tasa de criminalidad.

El año pasado, un hombre mató a tiros a dos personas en un suburbio de Kiev en una disputa por la venta de un arma de fuego.