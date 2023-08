“Yo no quiero que más nadie viva lo que yo viví, lo que vivió mi familia. Viví la peor persecución que alguien halla sufrido. Yo no les tengo miedo. Me siento orgulloso de que los delincuentes me odien. Sin embargo, a los delincuentes no le tengo venganza ni odio, les tengo compasión. En nombre de todas las víctimas, los vamos a derrotar el 20 de agosto”, señaló Villavicencio.

Cuando el evento terminó, Villavicencio salió por la parte principal acompañado de algunos de sus escoltas. Justo cuando se subió a la camioneta, se escuchó una ráfaga de 40 disparos. Algunos de ellos impactaron su humanidad. Eran las 6:00 de la tarde en Ecuador.

La víctima fue trasladada hasta la Clínica de la Mujer, donde los médicos no pudieron contener la gravedad de las heridas. En Ecuador decretaron el estado de excepción para garantizar los mínimos de seguridad de cara a los comicios que se realizarán en 10 días.

“Mi patria es mi familia y si se meten con mi patria, se meten conmigo. Voy a ganar esta batalla. Voy a sacar a los corruptos de sus sillas. Sé que el 20 de agosto la gente buena va a festejar”, fueron las últimas palabras públicas de Villavicencio.