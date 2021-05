La reciente elección de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) provocó opiniones encontradas en la oposición al regímen de Maduro. Esto se debió a que dos de los cinco rectores son contrarios al oficialismo, gracias a la presión civil e internacional ante la Asamblea Nacional, que decidió otorgarle un par de cupos a la oposición.

Henrique Capriles, líder opositor y excandidato a la Presidencia de Venezuela, celebró el anuncio en su cuenta de Twitter. Dijo que se trataba de “un primer paso indispensable para abrir caminos en la reconstrucción constitucional y democrática de nuestra amada patria Venezuela”. Y elogió a las dos figuras de oposición que llegaron al organismo electoral: Enrique Márquez y Roberto Picón.

Mientras, el autoproclamado presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó la elección. “Una imposición del régimen sin garantías busca blanquearlos y dividir”, escribió en Twitter.

“Realmente hay un sector de la oposición que siempre ha creído en la salida electoral y que no es propiamente el sector colaboracionista”, dijo Ronal Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. “Pero existe otro sector que considera que no se puede dar un paso en dirección a reconocer al CNE y a la Asamblea Nacional que lo nombró“, añadió.

Esto se debe a que la Asamblea, que fue escogida en 2020, se conformó a partir de unas elecciones que no obtuvieron un reconocimiento de parte de países como Colombia, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea.

Pero Rodríguez destacó que se trata de una estrategia meritoria de parte de líderes como Capriles. “Las elecciones no solo se hacen para ganar, muchas dinámicas democráticas, apuntan a conectarse con los sectores populares de Venezuela”, explicó el experto. “Siempre es mejor tener a alguien que no tener a nadie en el CNE. Cuando uno lucha contra una dictadura todos los espacios que se puedan conquistar deben ser utilizados para el retorno a la democracia”, añadió Rodríguez.

Las reacciones en el mundo

En el ámbito internacional, la composición del CNE también obtuvo el reconocimiento de algunos líderes, que lo destacaron como una incipiente pincelada de democracia. “La designación del CNE es un primer paso y parte de un proceso que seguiremos evaluando”, dijo el portavoz principal del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Peter Stano, en una declaración a la agencia EFE.

“¿Por qué la Unión Europea se expresa con ese optimismo? Porque juega un papel como mediador, tratando de acompañar al país en la búsqueda de elecciones libres”, dijo Dionne Cruz, politóloga y catedrática de la Pontificia Universidad Javeriana. “Es por eso que muchos países europeos no reconocen la presidencia de Juan Guaidó, en cambio Estados Unidos sí y ahí hay una diferencia importante”, añadió.

No obstante, en el foro Council of the Americas, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Gregory Meeks, señaló que había una “oportunidad” de diálogo con Venezuela después de que se conociera el resultado de los dos rectores opositores en el CNE.

La doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad Nacional, Socorro Ramírez, dijo que estos “pasitos” podrían servirle al régimen de Maduro a encontrar un modo de acercarse a Estados Unidos, que podría “jugar un papel importante para ayudar a que una negociación real entre el gobierno y la oposición se abra paso”.