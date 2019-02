“Maduro está atrincherado en el poder a costa del hambre”: Saleh

Cuando Lorent Saleh era un niño vio una revista de Amnistía Internacional que titulaba “Defensor de Derechos Humanos: el oficio más peligroso del mundo”. Ese rótulo y la “dictadura” venezolana en la que creció sembró en él las ganas de trabajar por los demás. En sus días de universitario se convirtió en defensor con su ONG Operación Libertad y, por su oficio, en un perseguido político de Nicolás Maduro.

Se refugió en Colombia, hasta que en septiembre de 2014 lo sacaron a la fuerza. Para el gobierno de entonces, el de Juan Manuel Santos, fue una deportación; para Saleh, un secuestro. Una vez llegó a Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro lo encarceló en sus centros de tortura, La Tumba y El Helicoide. Estando preso ganó el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, en 2017, y en octubre del año pasado lo desterraron a España.

Ahora está en Colombia denunciando al régimen de Maduro. Hablamos con él.

Usted volvió con un pasaporte europeo, pero hace cuatro años se fue extraditado.

“Fui secuestrado por el gobierno de Santos, no extraditado. Si eso hubiese ocurrido tendría que haber tenido una orden judicial de Venezuela, haberme presentado ante el Ministerio Público y permitirme el derecho a la defensa. Cuando hay una extradición tiene que haber una orden de captura en un tribunal, un código rojo, garantizar que respeten mi proceso y no me torturen. Nada de esto pasó”.

¿Por qué el gobierno de Santos hizo eso?

“Santos es socio de Maduro. Yo era una mercancía que le estaba entregando a cambio de firmar el proceso de paz”.

Cuando usted estuvo en Colombia había sectores incómodos con su lucha. ¿El gobierno era uno de esos?

“Exacto. Empezando por el presidente Santos y la canciller María Ángela Holguín. Ellos dieron la orden de que me secuestraran y me iban a asesinar. Estoy vivo porque lograron grabar un video cuando me estaban entregando al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a media noche”.

Lo llevaron a La Tumba.

“Nos tenían aislados (junto a otros presos políticos). La luz era alta, intensa, los ruidos sistemáticos. Había todo tipo de tortura blanca y psicológica. Me golpeaban”.

Después lo retuvieron en El Helicoide. Hubo liberaciones de presos políticos, pero a usted lo dejaron.

“Nunca cedí a lo que querían. Me hacían responsable de la protesta en la que tomamos el control de El Helicoide. No querían dejarme salir”.