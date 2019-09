Béisbol: ¿lo que podría tumbar a Maduro?

En Venezuela no se dice béisbol, sino beisbol, es el deporte nacional y la gente espera a que sea final de año para el comienzo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, una de las mayores exportadoras de jugadores a las Grandes Ligas de Estados Unidos.

Pero ese anhelo está en vilo por la crisis en la que entró la Liga por cuenta del bloqueo de Estados Unidos a Venezuela. Entre la crisis de Petróleos de Venezuela (PDVSA), su mayor financiador, la caída estrepitosa del bolívar y las medidas que impiden a los norteamericanos hacer cualquier tipo de intercambio económico, el deporte entró en un terreno agreste.

En teoría, la temporada de béisbol debería comenzar el 18 de octubre, y a esa contienda viajarían los principales peloteros venezolanos que juegan en las Grandes Ligas. Pero con el bloqueo esos intercambios de jugadores de equipos de Estados Unidos con los de Venezuela no puede hacerse porque significa una transacción económica, lo que en ese país que está prohibido.

Lea también: El régimen de Venezuela arremete contra las universidades

Entonces, si los empresarios norteamericanos llegaran a negociar con los venezolanos, los primeros podrían ser objeto de sanciones. Desde agosto la MLB congeló sus relaciones con la liga suramericana, lo que se traduce en que ninguno de sus peloteros en las mayores y en equipos afiliados en las ligas menores norteamericanas podrá competir en el país suramericano, independientemente de que sean nacidos en ese país.

¿Por qué el bloqueo del gobierno Trump frena el béisbol?

La explicación de que los peloteros que pertenecen a equipos norteamericanos puedan participar en torneos nacionales suramericanos está en que las Grandes Ligas se juegan desde abril hasta mediados de octubre. En cambio, el béisbol en Venezuela y el Caribe se disputa en el invierno estadounidense, las ligas invernales.

Los peloteros cobran en dólares y es necesaria la firma de un acuerdo entre los equipos de ambos países. Además, el gobierno paga unas divisas preferenciales o, por ejemplo, Petróleos de Venezuela, el mayor patrocinador, también financia. Y con un bloqueo como el de Estados Unidos, sellar ese acuerdo se hace imposible.

Lea también: Venezuela y Estados Unidos: confirmación de un diálogo sin agenda

La Liga venezolana no pierde la esperanza. En la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense está una petición para que la dependencia determine si la cesión de peloteros viola esas sanciones. Pero la solicitud no ha sido resuelta, el cronómetro para el comienzo de la temporada de béisbol sigue avanzando y hasta ahora el país no tendrá a sus jugadores, que son la principal atracción.