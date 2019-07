Como dijo Maduro, ilegales sí han tenido buen recibo en Venezuela

Ayer en la mañana, Seuxis Paucias Hernández, “Jesús Santrich”, era esperado en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde tenía una citación de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, pero tal y como pasó hace 20 días con la Corte Suprema de Justicia, el representante a la Cámara no apareció.

En concreto, “Santrich” debía responder por el caso 001, que se refiere al secuestro cometido por las Farc.

Tras este incumplimiento, la JEP informó que el siguiente paso es evaluar si abre un incidente de verificación del cumplimiento. Siguiendo el proceso que tuvieron otros excombatientes que dejaron de asistir a las citaciones, como “el Paisa” e “Iván Márquez”.

Precisamente, sobre estos últimos personajes, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quien es la principal cabeza del partido Farc, afirmó que tanto Santrich como Márquez, “se quedaron a un lado de este carro de la historia de la construcción de la paz en Colombia”.

Agregó no tener “más elementos de juicio más allá de los mismos elementos que tiene toda la gente. No volvieron a reuniones, no volvieron a aparecer, no comparecen ante la JEP. Ahora Santrich no le responde a la Corte Suprema de Justicia cuando se comprometió con ellos. Se han hecho a un lado”.

Por Santrich, el gobierno colombiano ofrece una recompensa de 3.000 millones de pesos, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, asevera que se encuentra en Venezuela, reavivando la teoría de que ese país ha servido como retaguardia para ilegales