Pilas: estas son las nuevas reglas para subirse a un avión en EE. UU. que aplicarán desde el 7 de mayo

Para verificar si su licencia es compatible con la Real ID, busque una estrella dorada en la esquina superior derecha de su tarjeta. La misma indica que su licencia cumple con los estándares de Real ID. Si no la ve, deberá actualizar su licencia antes de la fecha de vencimiento del nuevo.

Otros cambios tienen que ver con la solicitud de visado que ya está vigentes desde el 1 de mayo.

Para las personas que ingresen al país se convertirá obligatorio que el número de confirmación del formulario DS-160 deba coincidir exactamente con el que figura en el sistema de las citas en línea de la embajada.

Pero además, cambió el formulario que debe descargarse en la página de la embajada. Este documento se tramita para obtener la visa de no inmigrante (B1/B2), estudiante (F1) o la de trabajo (H, L, O, P, Q, R). En caso de que el número no se relacione con la información de la embajada, el viajero no podrá realizar la entrevista.