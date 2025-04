Real ID en EE.UU.: ¿Qué es, cómo obtenerla y por qué es importante para viajar dentro del país?

Viajar dentro de Estados Unidos ya no será tan sencillo si no cuenta con la Real ID. A partir del 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir o identificaciones estatales que no cumplan con los requisitos del Real ID dejarán de ser válidas para abordar vuelos domésticos. Esta medida, implementada por el gobierno federal, busca reforzar la seguridad en aeropuertos y otras instalaciones clave.

Si aún no sabes qué es la Real ID, cómo obtenerlo o qué pasa si no lo tienes, aquí te lo explicamos todo.