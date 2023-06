Después de varias horas en silencio, y sin tener mayor información sobre el paradero del jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, envió un mensaje este lunes 26 de junio, a través de un audio de 11 minutos, en el que le anunció que el Kremlin había tomado la decisión de disolver a su escuadrón el próximo 1 de julio, con el argumento de que sus acciones habían generado “intrigas” en el gobierno respecto a él, y esa habría sido el motivo por el que arremetió contra el gobierno ruso.

Es por eso que Prigozhin brindó una explicación por medio de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, a través de una grabación en la que dice buscar explicar qué fue lo que pasó en Rusia durante los últimos días, y señala que su objetivo nunca fue el de dar un golpe de Estado contra Moscú, sino el de salvar a su grupo paramilitar.

Se había enterado que el grupo Wagner “debía de dejar de existir el 1 de julio de 2023”, por orden de las autoridades rusas, quienes habrían llamado a sus integrantes a unirse a las fuerzas militares, indicó Prigozhin, “pero todos los empleados se negaron a firmar el contrato con el Ministerio de Defensa” y “solo el 1- 2% decidió alistarse en el ejército ruso”.

En el audio, el líder del grupo paramilitar relata en la primera parte de este que la idea era ir a Rastov el 30 de julio y entregar sus vehículos al Ministerio de Defensa, pero que terminó siendo blando de “un ataque con misiles, seguido de un ataque con helicópteros”, en el que aseguró, “murieron unos 30 combatientes de Wagner. Esto desencadenó la decisión inmediata de salir antes y responder militarmente”, explicó.

“El objetivo era no permitir la destrucción de Wagner y responsabilizar a aquellos que con sus acciones poco profesionales cometieron un gran número de errores durante la Operación Especial. Todos los militares encontrados en el camino apoyaron esto”, agregó.

Es entonces, cuando sus tropas toman la decisión de marchar durante 24 horas en dirección a Rostov y las demás a Moscú, buscando defenderse, pero tras varias horas de ataques, se dieron cuenta que “se derramaría mucha sangre en una próxima batalla. Decidieron que la demostración de la protesta era suficiente y dieron media vuelta”.

Motivo por el cual, las tropas terminaron por replegarse este domingo 25 de junio, después de que hubieran ocasionado la muerte de cerca de 13 soldados rusos, después de protagonizar una rebelión.

Así mismo, Prigozhin reconoció en su mensaje, que el presidente bieloruso Alexander Lukashenko, quien sirvió como mediador entre Wagner y el gobierno ruso, fue fundamental para poner un alto al conflicto, después de consiguiera que el grupo paramilitar continuara funcionando de manera legal en el país.

También reconoció que el grupo Wagner expuso al país a “graves problemas de seguridad”, pero también apuntó que si su grupo lo hubieran hecho partícipe del frente en la guerra contra Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, “la operación especial podría haber terminado en 1 día”.

Su nueva aparición sorprende, pues la última vez que fue visto habría sido el día sábado. Sonreía en la parte trasera de un todoterreno, en el momento en que abandonaba a Rostov del Don, rodeado por sus hombres poco antes de que les ordenara que se retiraran.

Finalmente, luego de que el presidente Bielorruso interfiriera, este consigue que el Kremlin retire los cargos de traición contra a él, y este deberá de comprometerse a no generar una nueva rebelión.

Tras el acuerdo, Prigozhin dio orden a los miembros del grupo a abandonar las posiciones tomadas durante su avance, incluido su repliegue del centro de la ciudad de Rostov del Don, de cara a una reducción de las tensiones, derivadas de su lucha contra la cúpula del Ministerio de Defensa y el Ejército ruso en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

No obstante, este lunes fuentes judiciales de Moscú aseguraron que existen investigaciones en curso contra Prigozhin, a pesar del acuerdo con las autoridades rusas.

En el audio, Prigozhin no reveló su paradero, mientras el servicio de prensa del presidente bielorruso Alexander Lukashenko dijo que no sabe si el líder llegó o no a Bielorrusia.

Así lo informó el medio ruso Fontanka, que intentó contactarse con la oficina del mandatario, recibiendo como respuesta “no hay información de este tipo” cuando se le preguntó sobre la presencia del jefe de Wagner en Bielorrusia.