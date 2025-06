Ganadería y palma de aceite impulsan la tecnificación del agro en Urabá

“Cuando doy mis charlas tengo una cantaletica en el buen sentido de la palabra. Antioquia no hace parte del Eje Cafetero y es quizás, después del Huila, el principal productor de café de Colombia. Nadie sabe que Antioquia es el principal productor de ganado del país. Dicen que Córdoba, Sucre, Casanare, y no es así. Hay unas regiones muy ganaderas en Antioquia: en el Bajo Cauca, que tiene buen inventario, confluyen La Apartada, Montelíbano y Ayapel, que no son de Antioquia. En el Magdalena Medio pasa algo similar, confluyen Cimitarra, La Dorada, Puerto Boyacá, que no son de Antioquia. Mientras que en el Urabá todo el inventario es antioqueño. Como regiones ganaderas, en el país está Antioquia y en Antioquia, Urabá”.