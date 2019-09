LA HEROÍNA

Beatriz Elena Buitrago

Estaba vistiendo a su hijo para llevarlo a la guardería cuando escuchó los golpes presurosos en la puerta. Era su madre que acababa de escuchar en el noticiero radial Cómo Amaneció Medellín que había explotado un carro bomba al paso de la caravana del gobernador, a la altura de la canalización por el estadio. ¡¿Cómo estará el Mono?!, exclamó Beatriz Elena Buitrago, la esposa de Luis Eduardo Rivas Tobón, quien lideraba el grupo de guardaespaldas de Roldán Betancur. Llevó a su niño al jardín pero el mal presagio se apoderó de ella. Compañeros de su esposo la llevaron a la sede del F2 pero ninguno le daba razón del Mono. Aturdida por la noticia, a Beatriz le entregaron el arma de dotación, la correa llena de hollín y la placa de policía. En el anfiteatro, finalmente, le devolvieron el reloj quebrado y al fin entendió que Rivas, que estaba haciendo un reemplazo de vacaciones en el escuadrón que escoltaba al gobernador, ya no necesitaba nada de eso. Solo dos días después de enterrar a su esposo, Beatriz supo que tenía un mes de embarazo. No hubo tiempo de procesar la partida del Mono, dos niños de siete y cuatro años, y una niña que apenas venía en camino, la obligaron a echarse la vida de su familia al hombro. Sus hijos pudieron salir adelante y terminar la universidad. Abogado, el mayor; ingeniero, el del medio; y psicóloga, la menor, que no alcanzó a conocer a su padre, la familia Rivas Buitrago es ejemplo de resiliencia. “Fueron días muy difíciles, de mucho dolor. Me acuerdo y me pongo a llorar pero salimos adelante a pesar de que el Mono ya no está con nosotros”, dijo Beatriz.