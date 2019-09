LA HEROÍNA

Elena María Peláez

La jornada académica de Elena María Peláez Posada el lunes 11 de septiembre de 1989, en el Colegio La Enseñanza, se vio interrumpida por una inesperada visita al aula de clase. Dos de las monjas que dirigían la institución se acercaron a ella a las 9:30 a.m. para informarle la fatídica noticia que minutos antes había marcado la partida de su padre: “Yo estaba presentando un examen, y me dijeron: ‘ven, no termines que tu papá tuvo un accidente’... Y ya”, recuerda ella, a quien la memoria de esa mañana aún le nubla la vista con incontenibles lágrimas. De ese día, sin embargo, Elena se queda con el recuerdo del rito que fue la última imagen que tuvo de su padre con vida: “Nosotros teníamos un ritual que seguíamos todas las mañanas. Siempre se despedía de mí y rezábamos juntos, y así mismo lo hicimos ese día”, dice Elena, que aún ora a la memoria de Pablo. Aunque nunca tuvo claro quiénes le arrebataron al que consideraba su amigo más cercano, Elena no guarda rencores, y hoy se dedica a ayudar a otros a superar episodios de pérdidas como la que ella sufrió cuando tenía 17 años. “Desde que era pequeña yo siempre había tenido claro que quería ser psicóloga, pero la muerte de mi padre me motivó a estudiar Derecho. Luego de ejercer por unos años y dirigir una empresa familiar, decidí volver a explorar esa faceta más humana, por lo que me formé como coach en 2010, y desde entonces acompaño a las personas que pasan por momentos como el que yo tuve que afrontar”. Doce años después de la partida abrupta de su papá, Elena formó una familia con su esposo José Luis Buitrago, junto a quien le transmite a su hija Manuela el legado de amor que le dejó su padre Pablo.