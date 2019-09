EL HÉROE

Juan Gómez Martínez

Parado en el mismo edificio que en 1988 fue objeto del atentado, el entonces director del diario, Juan Gómez Martínez, que también era candidato a la Alcaldía de Medellín, recuerda que la fortaleza de Trespalacios ante el atentado fue la misma del periódico después de la tragedia: la firmeza, el no claudicar y seguir con la defensa de la verdad como guía para las directivas y los periodistas. “En el momento del atentado yo estaba reunido con Misael Pastrana y Belisario Betancur que habían venido a apoyarme, pero fuimos avisados, de inmediato salí para allá y recuerdo que vi mucha destrucción”. Afirma que el atentado tuvo un doble propósito: atacar a la prensa para acallarla y enrarecer el ambiente electoral.

Su reacción como candidato y como director de EL COLOMBIANO fue la misma: “no mostrar miedo, porque cuando la prensa o un alcalde muestran miedo la ciudad se acaba”. Actuó con valor y heroísmo, como lo había hecho cuatro meses atrás (el 22 de noviembre de 1987), cuando un comando de 15 hombres del cartel de Pablo Escobar intentó secuestrarlo en su residencia: “Ese día me enfrenté con ellos, yo tenía armas en la casa porque practicaba tiro y entre mi hijo y yo nos defendimos, uno de los atacantes salió herido, yo me salvé del plagio”, relata Gómez, que en 1996 también fue atacado con un carrobomba que hizo pedazos su casa y dejó a una persona muerta y 48 heridas. Él se salvó porque no estaba ahí, pero siguió firme en la política, al punto que luego fue gobernador y senador, en ambos casos elegido por votos. En todos los hechos, dice, “lo más doloroso fue que murieron inocentes”.