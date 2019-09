LA HEROÍNA

Natalia Ocampo

A los 10 años, Natalia Andrea Ocampo Osorio vio por última vez a sus padres. Fue minutos antes de que el estallido de la bomba la lanzara por el aire y oscureciera todo a su alrededor. Ella estuvo sentada en la base de El Pájaro, el monumento de bronce del maestro Fernando Botero ubicado en el Parque de San Antonio, pero cuando ocurrió el atentado se encontraba a 10 metros, sosteniendo en sus brazos a la hija recién nacida de unos artesanos. “No quedé inconsciente, pero tampoco podía pararme porque las piernas no me respondían. Me arrastré y llamé a mis papás y, aunque no la veía, escuché la voz de mi mamá preguntándome cómo estaba y pidiéndome que buscara ayuda”, contó. Ese fatídico 10 de junio de 1995, Natalia avanzó como pudo hasta la avenida Oriental, entregó a un motociclista la bebé, que sobrevivió junto a ella a la crueldad humana, y recuerda que la subieron en un carro para trasladarla hasta el pabellón infantil del hospital San Vicente. Un par de días después, una enfermera la organizó para recibir el sol en el balcón de su habitación. Desde allí vio el paso de dos carros fúnebres acompañados por gran cantidad de gente. En el interior de los vehículos iban los cuerpos de Alba Mery Osorio y Luis Norbey Ocampo, a quienes pasaron por la calle del hospital para despedir a su hija. “No supe que eran ellos sino hasta que mi abuela llegó a preguntarme con quién me quería quedar y me contó la noticia”, relató Natalia. No volvió al Parque de San Antonio sino en una sola ocasión, en el 2000, para la instalación de una placa conmemorativa. Se casó a los 17 años y ahora tiene un hijo, Cristian, que junto a su esposo, se convirtieron en la razón para sanar cada día la gran herida que la violencia le dejó en su corazón.