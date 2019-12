EL HÉROE

Amílcar Graciano

Llegó a Medellín en 1991 escapando de un desplazamiento forzado en Carepa, municipio del Urabá antioqueño. “El ambiente era muy maluco. En ese entonces se había entregado el Epl. Algunos de los que uno veía primero como guerrilleros pasaron a ser paramilitares, y nos decían que nos teníamos que ir de la finca o nos la quitaban. Como yo ya era mayor de edad, mi papá me dijo que mejor me fuera para Medellín a buscar trabajo”, recuerda. Además, cuando un cuñado le dijo que le iba a dejar su puesto como celador en un edificio de la carrera 70 porque había encontrado otro trabajo, no dudó un segundo en que el destino le estaba indicando el camino para que iniciara una nueva vida. Tras pasar un año cumpliendo religiosamente los turnos de guardia de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde la mitad del mes, y rotando al de 2:00 a 6:00 p.m. cada dos semanas, Amílcar agradeció no estar en el edificio en la noche del 2 de diciembre de 1992. “Cuando llegué a la mañana del día siguiente, todavía estaba la Policía haciendo la inspección del caso. Todos los ventanales del edificio se quebraron y nos tocó cambiar la fachada porque quedó arruinada”. En los días siguientes, Amílcar se convirtió en ebanista, pintor y obrero para reparar los daños que la onda expansiva de la bomba dejó a su paso en el edificio Apirama. Aunque recuerda que muchos de los residentes de ese entonces vendieron sus apartamentos por cualquier peso por el temor de vivir un nuevo atentado, él se mantuvo en el puesto de trabajo que le devolvió la tranquilidad a su vida cuando decidió probar suerte en una ciudad desconocida.