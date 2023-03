Una docena de obras incluidas en el Plan de Desarrollo del alcalde Quintero siguen sin construirse

De las 1.017 obras que esta administración dijo que haría entre 2020 y 2023, solo 186 son realmente de esta administración. No es una jerigonza. Es decir, las demás, que son la mayoría, ya venían en estructuración o en ejecución desde los gobiernos anteriores. Pero hay un dato más preocupante. Hay 12 obras clave del plan de desarrollo que están en ceros.

Así lo reveló la Cámara Colombiana de Infraestructura, seccional Antioquia, que revisó a detalle “1.000 obras para Medellín”, una de las banderas de la actual administración. Es más, en la página web de la Alcaldía se le da un tono personalista al programa: “Mil obras de Daniel Quintero. ¡Cumpliendo!”.

Las cuentas reveladas por la CCI no cuadran para la administración por ningún lado. Y es que el grueso de las obras incluidas no son obras, en realidad, sino mantenimientos. Según el escrutinio que hizo la CCI, dentro de las 1.017 obras hay 569 actividades de mantenimiento, es decir, el 56% del total. No es que los mantenimientos no sean necesarios ni importantes, el asunto es que no se consideran como una obra.

Por ejemplo, en la comuna 2 se incluyó como obra un mantenimiento menor. Dentro del plan se lee: “Mantenimiento de cerramiento, lavada y pintura de muros, mantenimiento de porterías, mantenimiento de superficie de juego, aplicación de recubrimiento sintético en la superficie de juego”.