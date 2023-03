¡Ojo! Este martes el pico y placa es para el 5 y 7

Antes de salir de su casa en su carro o moto, no se olvide de verificar los números de su placa. Si el último número de su carro o el primero de su moto es el 5 o 7 y vive en los 10 municipios del Valle de Aburrá, no lo use, pues este martes les rige la restricción del pico y placa.

La medida aplica, en jornada continua, de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche, en todas las vías urbanas de la subregión metropolitana de Antioquia. En caso de ser sorprendido por las cámaras de fotodetección o por los guardas de tránsito, será sancionado con una multa de 522.900 pesos, además de la inmovilización del vehículo.