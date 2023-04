El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, rechazó la recomendación formulada este lunes por la Dimayor de volver a instalar vallas de separación entre las tribunas y el terreno de juego.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario local no solo calificó de “mala” la idea de esa entidad deportiva, sino que la consideró como una tarea que podría incrementar el riesgo en los estadios.

“Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega”, expresó el alcalde.