Ante las inquietudes, la Secretaría de Seguridad aseguró que las cámaras sí estaban funcionando el domingo, pero no hubo respuesta al contrapreguntar si estaban a punto con las herramientas que permiten el reconocimiento facial y el cotejo con las bases de datos de la Policía.

Sin embargo, a EL COLOMBIANO llegó información de fuentes bien informadas en el sentido de que, independiente de la acción destructora de los hinchas furibundos, el domingo no estaba funcionando el reconocimiento biométrico debido a que a finales de diciembre desinstalaron el software inicial para cambiarlo por otro que permitiría comparar las imágenes de las cámaras con las bases de datos de la Policía (el contrato costó casi $3.800 millones), pero el proveedor no habría logrado sincronizar el funcionamiento.

Otras fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad del Distrito confirmaron que los vándalos destrozaron 17 cámaras de seguridad del escenario deportivo buscando que no hubiera imágenes que los incriminaran y que los daños no solo impidieron el funcionamiento de estas sino de todo el circuito, donde todos los componentes son interconectados e interdependientes. Por lo tanto, en este momento hay un esfuerzo grande por recuperar la operatividad del sistema y las grabaciones de aquel día.

El propio representante de la Fiscalía ante el juzgado de conocimiento que encaró las audiencias iniciales de las ocho personas aprehendidas en los desmanes ocurridos el domingo 16 de abril en el estadio Atanasio Girardot renunció a pedir una medida de aseguramiento contra ellos. La razón, según le dijeron fuentes de Derechos Humanos a este diario, es que no había el suficiente material probatorio para sustentar la petición.

Los audios comprometedores

En unos audios que divulgó la emisora la W se escucha a miembros de la barra Los del Sur hablar de que van a emprender una “guerra fría” contra el Rey de Copas y sus dueños y que “dieron luz verde” para acabar con la Tienda Verde y hasta para atacar a los directivos del equipo.

Son dos las grabaciones que se conocieron. En ambas, jóvenes, al parecer miembros de Los del Sur, cuentan pormenores del rifirrafe con el equipo. Mencionan que Felipe Muñoz, el sicólogo que funge como líder de la barra, y otros más, le habrían hecho un reclamo al Nacional durante la semana. “Ya luego entonces Felipe... fueron y les dijeron (al Nacional) digan o es que ustedes no quieren trabajar con nosotros o digan cómo es que es para uno saber”, se escucha.

Y continúa una explicación en la que queda claro el malestar porque Nacional les quitó las boletas y la logística días antes del partido con el América: “Que hoy los llamaron a una reunión con el club (a Los del Sur) y que salió ese pirobo, ese pirobo cucho, no el presidente sino el otro, ¿cómo es que se llama? (alguien le responde “Benjamín”, refiriéndose al vicepresidente del Nacional) que ya las boletas de cortesía de local ya tampoco se las iban a dar. Que ellos ya cortaban todo con la barra”.

En efecto, como confirmó el presidente de Nacional, Mauricio Navarro, el equipo les notificó a los de la barra que ya no les iba a dar las 400 boletas de cortesía que desde hace varios años les cede para cada partido y que no iba a pagarles más lo que llaman la logística a los jóvenes de amarillo que se ubican en toda la tribuna sur para garantizar que no se den demanes. Navarro argumentó problemas económicos del equipo, y según los informes contables, revelados por El Armadillo, en efecto el club ha perdido en los últimos cinco años cerca de 95.000 millones de pesos.

En los audios también se menciona lo que parecer son indicaciones de los líderes de la barra. “La vuelta fue que Felipe Muñoz dijo (a los de Nacional) ‘todo bien gonorreas’. Y ya. A la hora de la verdad ese pirobo nos está midiendo el aceite... entonces ellos dijeron qué hay que buscarles boletas a todos los que no van a tener, porque no las van a dar”, en este caso, podría tratarse de quienes según registró el PMU entraron atropellando y sin presentar boleta a la entrada.

Y continúa la explicación del barrista del audio revelado: “Que la barra se va a parchar el domingo en baja casi que en las barandas para tirarse unos para la cancha y que vamos a llevar trapos de Coca-Cola y que vamos a eliminar de Postobón, o sea que vamos a empezar una guerra fría contra Nacional y sus dirigentes”. Algo parecido ocurrió en el estadio, cuando se comenzaron a meter a la gramilla los que estaban en las graderías más cercanas a la cancha.

“Porque muchos dijeron que entonces que la chimba que si nos toca meternos a la hijueputa nos metemos y armamos un mierdero allá, y si nos toca cogernos con los tombos nos cogemos... pero que esas gonorreas no se alcanzan a imaginar con quiénes se metieron. Entonces eso fue lo que hablaron... que tenemos autorización de todo hasta de cascar a ese viejo pirobo si lo encuentra uno por ahí. Entonces dijeron que el domingo va a estar muy caliente la vuelta. Que vamos a estar a lo barra brava de hace muchos años. Eso fue lo que dijeron parce. Mera vuelta”, concluye uno de los audios.

En otro audio, se escucha la voz de otro joven que habla de las mismas “instrucciones”: “Le quitaron boletas a todo el hijueputa mundo. Como quien dice los directivos no quieren nada con la barra... eso no puede ser así”. Y más adelante: “Hay que meter presión por todos lados (...) hay luz verde para todo, para que el que quiera robar la tienda verde, hay luz verde para muchas cosas”.

E incluso, según el audio, habían previsto ir a mayores si Nacional perdía el partido. “Si perdemos el ambiente se va a poner peor... nos hacemos en preferencia y Pipe Muñoz dijo que él se mete en el pasillo de preferencia y va y encara a Benjamín, que el que lo quiera seguir que bienvenido sea”.

En declaraciones a BluRadio, Felipe Muñoz dijo desconocer de lo que hablan en los audios y anotó en su defensa: “Hay un video donde se está demostrando que yo hago todo lo contrario a lo que dice el audio”. En efecto, hay un video de él en la gramilla, cuando la protesta se había salido ya de madre, tratando de calmar a algunos miembros de las barras.