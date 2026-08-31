Federico Gutiérrez entregó al FBI nombres y direcciones de presuntos testaferros de los hermanos Quintero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, concluyó este lunes una reunión de alto nivel con funcionarios del FBI, en Estados Unidos, en la que entregó nueva información para individualizar a presuntos testaferros que habrían sacado de Colombia dinero proveniente de la corrupción en la capital antioqueña. El encuentro se produce en el marco de los avances en la auditoría forense que se viene realizando desde 2024 y que hace pocas semanas se amplió a 666 hallazgos. Aprovechando el nuevo ambiente que prima en la política exterior, el alcalde instó a las agencias del gobierno de Estados Unidos a sumarse a las investigaciones para esclarecer la ruta que habrían seguido los recursos que se habrían robado en Medellín en el cuatrienio pasado y que, según los indicios de la auditoría forense, habría terminado en Norteamérica. Le puede interesar: ¿Plata de la presunta corrupción de los hermanos Quintero en Medellín terminó en Estados Unidos? “Entregué nombres de personas, empresas y direcciones de quienes servirían hoy como testaferros, presuntamente, de la corrupción que generaron en Medellín el Clan Quintero o el GDO Los Hermanitos Q”, dijo el alcalde Gutiérrez. El burgomaestre señaló que en manos del FBI quedaron indicios que apuntarían a cómo los recursos de Medellín primero habrían salido de Colombia a Panamá y luego desde Panamá se habrían presuntamente legalizado con firmas en Miami. “Que sean las autoridades de Estados Unidos las que investiguen. También la información la tendrá detallada, como en muchos casos, la Fiscalía General de la Nación. Que caigan todos esos corruptos”, añadió.

¿Qué se sabe de los presuntos testaferros de la corrupción en Medellín?

Si bien el alcalde hasta ahora no ha hecho público el listado de personas y empresas presuntamente involucradas en esas operaciones, este lunes señaló que el delito por el que está pidiendo al FBI y al gobierno de Estados Unidos actuar es el de lavado de activos. “Hay personas que viven acá en Miami como unos reyes, producto del robo que le hicieron a Medellín. Hay también unos ciudadanos venezolanos, amigos de los jefes de la estructura criminal Los Hermanitos Q, que se beneficiaron también de esa corrupción y viven acá y tienen empresas acá”, sostuvo el mandatario distrital. “Ya no solo tendrán que responder ante la justicia colombiana, sino que ahora le van a tener que responder también a las autoridades de los Estados Unidos. No importa si entraron un dólar o un millón de dólares, no importa el monto, porque eso se llama lavado de activos y es un delito penalizado con cárcel”, agregó.

Desde hace varios años se sabe que los indicios más fuertes en poder de las autoridades tienen que ver sobre todo con los escándalos de Afinia y Canacol, en los que se han visto involucrados nombres y personas que posteriormente se han ido vinculando a las investigaciones que adelanta la Fiscalía. Desde 2023, por ejemplo, EL COLOMBIANO ya había denunciado en sus páginas los primeros indicios que apuntaban a que por lo menos dos empresarios venezolanos —que antes vivían de hacer contratos con el chavismo— y un operador político también de ese país habían aparecido en Medellín y merodeaban procesos contractuales en la pasada administración. Los tres implicados habían constituido por lo menos siete empresas en el Valle de Aburrá, que en sus documentos daban cuenta de un crecimiento en su patrimonio, pese a no tener ni empleados, sucursales o bienes. Según aseguraron fuentes cercanas al caso, dichos empresarios habrían estado cerca de procesos como el polémico contrato que EPM le otorgó a Canacol para el suministro de gas y la construcción de un gasoducto. Dicho contrato tenía un valor de $5 billones y según esas fuentes presuntamente se habrían manejado una comisión de 50 millones de dólares. Otro caso sensible es Afinia, luego de que en la primera entrega de los resultados de la auditoría forense salieran a flote testimonios de que esa filial de EPM en la Costa Caribe —hoy bajo una gran presión financiera por la complejidad de ese mercado— presuntamente habría sido entregada a un grupo político a cambio de un pago de 8 millones de dólares. Lea también: ¿Dinero de la corrupción en Medellín terminó en EE. UU.? Federico Gutiérrez se reunirá con el FBI para entregar pistas Por aquellos días, el político de Bello, William Ortega, fue relacionado con esa investigación, pero este negó esos señalamientos. No obstante, su hijo, Sebastián Ortega, quien vive en Miami, resultó salpicado en el escándalo de contratación del Área Metropolitana y es uno de los que estaría en el radar de las autoridades internacionales. Sobre este tema, el alcalde Gutiérrez apuntó que muchos de los nombres que fueron entregados al FBI también han resultado mencionados en escándalos del gobierno del expresidente Gustavo Petro. “Como muchas de estas personas y de los nombres y empresas que he entregado, van a ver que se van a ir relacionando también con el robo que le hicieron a Ecopetrol. O sea, que el FBI está muy interesado en todo ese proceso. Seguramente la información que les entregamos es importante y la que le vamos a entregar a futuro”, dijo Gutiérrez, quien a renglón seguido le hizo una invitación a los implicados a colaborar con la justicia. “Yo le hago una recomendación a las personas, que saben quiénes son. Algunos saben qué nombres entregué, ellos saben. Es mejor que de una vez firmen un principio de oportunidad o es mejor que de una vez le cuenten todo a las autoridades de los Estados Unidos, porque van a terminar muy mal. Inclusive, muchos pueden terminar siendo pedidos en extradición. Pero se les va derrumbando el castillo de corrupción que crearon entre 2020 y el 2023”, dijo.

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