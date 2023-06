Hasta aquí no hay novedad. El proceso abrió los plazos para recibir observaciones de los proponentes y, en total, hubo cuatro adendas. La primera el 11 de abril, la segunda el 20, la tercera el 26 y la cuarta el 16 de mayo. Las tres últimas no fueron de fondo: el comité de estructuración y evaluación ajustó el calendario del proceso para estudiar las propuestas. La primera, en cambio, da pistas de lo que llaman “traje al sastre”.

La Alcaldía subió con esa adenda los requisitos de capacidad financiera y de organización de los proponentes, el criterio de evaluación de las ofertas y el procedimiento para asignar el puntaje. “Se ajustó para que excluyera a otros competidores, porque los requisitos eran incumplibles. Un tema de capital de trabajo lo subieron a un porcentaje que pocas organizaciones pueden tener”, sostuvo el líder de una entidad que prefirió no postularse a la licitación.

Entre los ajustes que resaltan en la adenda 1 se cuenta el de capital de trabajo, que quedó igual o superior a 8%. El otro ajuste tuvo que ver con la evaluación. Entre los ítems que resaltan en este punto están los de calidad, como “atención, abastecimiento y distribución de alimentos del sistema” que representó 20 puntos de 100 posibles, y un “curso de formación” y “gestión del conocimiento” que daban 38 puntos —en conjunto—.

Pese a los ajustes, que limitaron el perfil de las organizaciones que podían pujar por la licitación, el proceso cerró el 17 de abril con dos propuestas para el lote 1 por parte de la Corporación Unida Empresarial y la Unión Temporal Ikalared —integrada por Ikala-Empresa para el Desarrollo Social S.A.S y la Fundación ONG la Red—. Para el lote 2, según la resolución que declaró desierto el proceso el 17 de mayo, no hubo propuestas.

La Corporación Unida Empresarial fue rechazada por no “consignar el precio unitario de uno o varios ítems en el formulario de propuesta económica o por modificar, alterar o no presentar dicho formulario”. La Unión Temporal Ikalared fue descartada porque el valor superó el presupuesto por “ítems o total”. La Secretaría de Suministros, que firma la resolución, dijo: “Los proponentes que presentaron oferta para el lote 1 se encuentran rechazados”.

Un viejo conocido

En medio de las observaciones al pliego de la licitación apareció un viejo conocido: el Centro Empresarial Educativo Corpocemped —contratista que, en medio de señalamientos a su idoneidad, se quedó en junio del año pasado con el lote más gordo de un proceso similar—. El 12 de abril de 2023 la firma pidió que por lo menos uno de los integrantes tuviera un 50% de participación para “garantizar la capacidad técnica, legal y financiera” en las propuestas presentadas por consorcios.

La Alcaldía no accedió a la observación y Corpocemped, finalmente, no se presentó al proceso. La cosa es que el 27 de mayo, una semana después de declarado desierto el proceso, la administración le adjudicó a esa organización un contrato de $13.632 millones. El proceso se hizo de forma directa y el objeto contratado fue idéntico al del lote 2 de la licitación que no prosperó: “servicios de asistencia integral para apoyo, acompañamiento y atención de las personas mayores en modelo institucionalizado-larga estancia y modelo familias cuidadoras”.