La alerta fue realizada recientemente en esa corporación por cuenta del concejal opositor Alfredo Ramos Maya, que tras analizar docenas de contratos no solo denunció que la Secretaría de Educación estaría incurriendo en altos costos administrativos, sino que estaría aprovechando las normas que regulan a los entes descentralizados del Distrito para evitar hacer licitaciones públicas y asignar los contratos de forma directa.

“Estas entidades (descentralizadas) son simplemente máquinas de contratación, para que con sus propios estatutos contractuales se brinquen la Ley 80, se brinquen los principios generales de la contratación, se brinquen las normas de licitación pública. Por eso están creadas la EDU, la ESU y Metroparques”, planteó el concejal Ramos, reprochando al mismo tiempo que, previendo esa maniobra, varios concejales del bloque opositor habían pedido que para entregar las vigencias futuras se le pusiera la condición a la Alcaldía de no tercerizar esos contratos.

En este punto es que la historia se vuelve interesante, ya que como lo registró este diario en octubre de 2021, la EDU decidió aprobar un manual de contratación, que, entre otras cosas, le permitió subir el monto máximo permitido de recursos para hacer contratos por invitación privada; es decir, seleccionar unilateralmente a las empresas que pueden hacer parte de un proceso de contratación.

Tal como ha ocurrido con otras dependencias de la Alcaldía, como por ejemplo fue el caso del Inder y Metroparques en la reparación de los escenarios deportivos, la Secretaría de Educación optó por encauzar los millonarios recursos para los colegios a través de un convenio interadministrativo firmado con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Aprovechando ese margen de la EDU, la Secretaría de Educación firmó en noviembre de 2022 el convenio 4600095806, que entregó la potestad a esa empresa de escoger a su arbitrio los contratistas que repararán los colegios. De acuerdo con un análisis publicado por Ramos, por ahora el único que agrupa los contratos en curso (la EDU aún no se pronuncia), hasta esta semana el presupuesto de esa entidad comprendía al menos 21 grandes contratos, de los cuales 11 ya habían sido lanzados por invitación privada.

Además de cuestionar que con ese modelo los costos administrativos se llevaron el 10% del total de los recursos comprometidos (es decir, $33.092 millones que no irán directamente a obra), el corporado alertó además que varios de esos procesos por invitación privada se estaban declarando desiertos, lo que a su vez le daría margen a la EDU para entregarlos de forma directa a la entidad que a bien tenga.

Pese a que la alerta más reciente se produjo en el Concejo, estos “superpoderes” de la EDU ya habían despertado preocupación en el pasado, sobre todo en agremiaciones como la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia, que no solo advirtió que el nuevo manual de esa entidad se prestaba para evitar controles, sino que daba luz verde para adicionar y ampliar sin límites claros los contratos firmados.

Para conocer su versión sobre estos cuestionamientos y tener un reporte ampliado de los criterios técnicos con los que la EDU está escogiendo a los contratistas que reparan los colegios, EL COLOMBIANO solicitó una entrevista y envió un cuestionario a la entidad. Al cierre de esta edición no hubo respuesta de la empresa.