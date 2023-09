En Ruta N hay temor porque esta administración estaría haciendo lo imposible por “raspar la olla” en los tres meses largos que quedan. Además de las investigaciones por supuesta exigencia de coimas a contratistas y la salida del director Jorge Mario Calvo —que no solo habría sido por incumplir requisitos sino por no seguir línea—, ahora crecen las suspicacias respecto al destino que tendrán $12.000 millones que estaban invertidos en un CDT y que justo se descongelan la última semana de este mes.

Los recursos fueron soportados en el Acuerdo 117 de 2019 y, aunque desde Ruta N primero respondieron que “no existe dentro de la corporación archivo histórico que evidencie la trazabilidad de la asignación de estos recursos”, desde allí también confirmaron que este fue el marco normativo que permitió el ingreso de la plata de destinación específica. En principio, la entidad recibió $18.150 millones para la ejecución de actividades enmarcadas en el Plan de CT+I (Ciencia, Tecnología e Innovación). Y de estos, $12.000 millones se concibieron para “la estructuración y viabilidad del Proyecto Complejo Ruta N II”.

Esta es la plata que hoy enciende las alarmas entre los trabajadores de la entidad. Dicen fuentes internas que todo se ha manejado “muy callado”, pero que es de conocimiento en Ruta N que este mes se descongela el CDT. La preocupación, afirma otra fuente que pasó por un cargo directivo de la entidad, “es que ahora quieran aprovechar este tipo de reservas para hacer politiquería, luego de que el proyecto se dejó casi listo para que, de alguna manera y con voluntad política, se hicieran los desarrollos urbanos para que la zona se consolidara como un distrito de innovación”.

Pero esto, hasta ahora, no ha ocurrido. Pese a que fue justo esta administración la que propuso como marco de su gobierno la construcción de un Valle del Software, la segunda etapa de Ruta N II no ha despegado. Pero hay motivos de peso que enredaron la construcción del proyecto. Confirma una fuente que no es que allí no sepan cómo ejecutar estos recursos, sino que esa destinación específica bajo la que fueron concebidos no se pudo cumplir con la llegada de la pandemia. “Durante y después de la pandemia, el sector de la construcción ha estado muy golpeado. Y la cosa es que no se ha presentado un proyecto claro que logre reemplazar una segunda etapa: ya sea desde lo programático o desde lo físico”, sostiene.

Pese a esta claridad, esta fuente confirma que en los pasillos de Ruta N hay preocupación porque justo esta semana habrá junta directiva y entre los temas agendados estaría la presentación de una solicitud para el gasto de los $12.000 millones. El CDT vence este 29 de septiembre, entonces tiene todo el sentido que allí se estén moviendo los vientos nuevamente para el gasto del dinero. “Nos inquieta que quieran cambiar la destinación de esa plata que, al ser específica, cualquier ajuste se debería discutir nuevamente en el Concejo. Tenemos miedo de que la conviertan en plata ‘de bolsillo’, entendiendo la difícil situación de sostenimiento por la que pasa Ruta N. La preocupación por este tema la tiene mucha gente”, dice la fuente.