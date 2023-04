Resulta que ese día expiró el Acuerdo 24 de 2012, que reglamentaba, entre otras cosas, las transferencias por concepto de capitalización entre la Alcaldía y la corporación. Los montos hasta entonces eran de libre inversión y eso le permitía a la entidad —pese a los remezones en su junta directiva y el cambio frecuente de directores en este gobierno— mantener cierto margen de autonomía, tal cual se concibió desde su constitución.

Una prórroga permitió que la entidad continuara operando de la misma forma durante 2022, pero la tarea desde entonces se avizoraba: había que actualizar la política pública porque, de lo contrario, la ciudad se quedaría sin el documento rector en materia de ciencia, tecnología e innovación, y Ruta N —hablando en términos prácticos— sin el mecanismo legal que le permitía recibir las transferencias de la administración.

El ajuste de la política no estuvo listo a tiempo y eso resultó en un pulso no menos importante entre Desarrollo Económico y la corporación. EL COLOMBIANO conoció que el despacho le propuso a la entidad inyectarle recursos este año con contratos y convenios, pero desde allí no vieron con buenos ojos la movida: esta los convertiría en ejecutores, simples operadores de la Secretaría, lo que les quitaría todo margen de acción.

Algunas cifras

Aunque los estados financieros de la entidad son todavía sólidos, es pertinente revisar algunos detalles que entregan luces sobre el deterioro en talento humano y relacionamiento que allí se ha venido registrando.

Aunque en ninguna vigencia de esta Alcaldía se han registrado pérdidas, el patrimonio cayó el año pasado en casi $3.000 millones respecto a 2021, pasando de $126,269 millones a $123.499 millones . Los excedentes, en consecuencia, también bajaron en este periodo, pasando de $7.131 millones a $6.227 millones. Estos números no evidencian golpes importantes, afirma Piedad Patricia Restrepo, vocera de la veeduría Todos por Medellín, pero la letra menuda de los estados financieros sí lo hace.

El año pasado las transferencias de la Alcaldía a Ruta N crecieron: fueron $26.295 millones los que se giraron para temas de inversión, mientras que en 2021 se entregaron $21.217 millones. Pese al aumento de las transferencias e incluso de los ingresos operacionales de la entidad, que en el mismo periodo pasaron de $33.092 millones a $34.942 millones, hubo una caída de 35% en el gasto por sueldos y salarios. Mientras que en 2021 se gastaron $2.265 millones por este rubro, el año pasado el monto se redujo a $1.468 millones.

Ya en el frente de ingresos por venta de servicios, la baja fue más estrepitosa, de casi la mitad: se pasó de $1.722 millones en 2021 a $933 millones en 2022. “La nómina ha bajado: la entidad está perdiendo un talento humano valioso, técnico, que no aguanta más. El presupuesto para este año, que aún no se hace público, otra vez tiene una baja en sueldos y salarios: se proyectan $1.291 millones para esta vigencia”, dice Restrepo.

El panorama, incluso, podría ser menos alentador. Una fuente que conoce de cerca el tejemaneje al interior de la entidad cuenta que en principio Desarrollo Económico habló de girar un monto de $28.000 millones este año: “Ese era el compromiso, porque se sabía que solo teníamos gasolina para sostener al personal hasta el 31 de marzo pasado. Luego de negociar se acordaron $25.000 millones”. Pero con sorpresa se supo en los pasillos de la entidad que, al parecer, el giro solo será de $8.000 millones. ¿Por qué?