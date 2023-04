“Que muestren el video donde esgrimí el arma; todo es un montaje burdo”: Alexánder Obregón sobre hecho en el Palacio de Justicia

Posteriormente, según su relato, subió al piso 21, donde preguntó por una fiscal, pero le dijeron que no estaba allí. Asegura que su paso por ese lugar quedó grabado no solo en las cámaras sino en el libro de registros de vigilancia.

Alexánder Obregón Rentería, el hombre señalado de, supuestamente, haber sacado un arma en el Palacio de Justicia en la tarde de este viernes asegura que no hizo tal cosa y que se trata de un montaje en su contra porque persiste en la búsqueda de justicia en su caso: él es un falso positivo judicial, en 2015 lo encarcelaron injustamente, por un delito que no cometió.

Después, bajó al piso 7 para preguntar por otro funcionario, pero le dijeron que estaba en vacaciones. Y al preguntar por una persona más, le respondieron que tampoco estaba. Afirmó que les dijo que su intención es “buscar un micrófono” en el que pueda contar todo lo que ha pasado con su caso, el mismo que le cambió la vida luego de que la justicia lo enviara a prisión por ser un supuesto extorsionista, tras una historia fabricada por un vecino del barrio.

Alexánder relató que, como no encontró a las personas que buscaba, salió del lugar, normalmente, como siempre lo hace. No escuchó nada raro ni sintió el caos que se dice que formó y se fue de allí. No obstante, se quedó en el sector de La Alpujarra y hasta se tomó un tinto con un amigo.

La sorpresa le llegó cuando su abogada lo llamó para preguntarle dónde estaba y contarle que en los medios de comunicación se decía que había sacado un arma en el Palacio de Justicia.

“¿Dónde estaba el escáner y por qué no lograron ver el arma? Esto es un montaje burdo. Solo muestran una foto mía, pero dónde están los videos en los que me veo esgrimiendo un arma. Yo salí de allá normal, me fui, estuve parado un montón de rato por La Alpujarra”, manifestó.

Según Alexánder, se trata de un montaje para perjudicarlo y teme por su integridad tras lo sucedido. Está convencido de que buscan afectarlo porque ha logrado demostrar que sí fue víctima de un falso positivo judicial, en el que asegura que no solo está involucrado el vecino que fabricó la historia para que lo encarcelaran, sino también fiscales, jueces y magistrados.

También se pregunta cómo puede ser que no lo hayan capturado en el sitio, que lo hayan dejado salir del lugar como si nada y que los controles de seguridad no hayan servido para identificar que estaba armado.

“Hay que exigirles que enseñen la secuencia de videos donde estoy esgrimiendo el arma. Los videos van a mostrar cómo entro, subo al piso 21, bajo luego al 7, entrego la cédula y salgo”, señaló.

Dijo también que en su maleta carga documentos relacionados con su caso, por el que no se cansará de pedir justicia.

“Tengo en peligro la vida, al esclarecer esto (su caso de falso positivo judicial) ellos no van a permitir caer de esos pedestales de impunidad. Por eso, yo siempre los arengo. Que le enseñen a la opinión pública los videos completos, porque esto es un montaje. Dicen que las autoridades me están buscando”, concluyó, al tiempo que indicó que necesita protección y el actuar del fiscal general de la Nación Francisco Barbosa.

Los detalles del encarcelamiento injusto de Alexánder los reseñó a profundidad el periodista Daniel Rivera Marín, editor general de EL COLOMBIANO, quien la publicó hace justamente un año.

