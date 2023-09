“Quienes me amenazan me dicen que ni siquiera tengo derecho a respirar o que con qué derecho soy candidata a la Alcaldía de Medellín. Estos criminales, terroristas, antidemocráticos me dijeron que si hoy me presento al debate que se realizará en el parque de Boston por parte de Hora 13, mi vida estará en riesgo”, explicó la candidata en un video.