Andree Uribe denuncia hurto en su sede de campaña: “Creemos que nos querían robar las firmas”

La precandidata a la Alcaldía de Medellín Andree Uribe denunció este martes que en horas de la madrugada desconocidos invadieron su sede de campaña con la intención, al parecer, de robarle planilla con las firmas que ha recogido para avalar su candidatura.

De acuerdo con la también exsecretaria de Salud, los ladrones se subieron por una reja para forzar las ventanas e ingresar por ahí a la propiedad. Asimismo, utilizaron un cable con el que habrían facilitado el proceso para sacar unos electrodomésticos que se hurtaron.

Además, se llevaron planillas que contenían alrededor de 2.000 firmas, mientras que en el suelo dejaron varios formularios sin diligenciar. Esta es la razón por la cual Uribe cree que los invasores iban con el objetivo claro de robarle las firmas.

La precandidata, por medio de un video que subió a sus redes sociales, contó que los desconocidos entraron a todas las habitaciones de la sede y revolvieron armarios. No obstante, Uribe añadió que ella y su equipo no dejan las firmas en esa casa, por lo cual las tienen protegidas en otro lugar y no pudieron llevárselas.

“No nos han afectado muy fuertemente, pero sí nos deja muy tristes saber que hay intereses oscuros en estos procesos de política y le pedimos a seguridad, a la policía y a todos los entes que nos protejan”, sostuvo la precandidata.