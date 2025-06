Karen Sevillano recibió comentario racista en reconocida emisora: así han reaccionado los famosos

Ante esto, la influencer dijo en tono sarcástico: “Estoy que me paro y me voy”, y después añadió: “Qué falta de profesionalismo esto aquí” . A pesar de que Karen manejó la situación con humor, en redes sociales el comentario del locutor ocasionó polémica y fue calificado como racista.

Maiker Smith, creador de contenido y amigo de Sevillano, también aseguró que esta situación no debe ser tomada a la ligera. “Cuando vi ese video en TikTok, inmediatamente le escribí a Karen porque para mí esos temas son muy serios y yo no me los tomo a la ligera. El tema del racismo no me lo tomo a la ligera. Quería ver cómo estaba ella. La felicité por su comportamiento, porque hoy en día si un negro se queja de racismo, es víctima, le dicen que era una broma o pasaría Karen por grosera. Entonces la felicité por su comportamiento. Le dije lo que pensaba en una conversación privada, pero el tema del racismo, hoy por hoy, lo quieren tapar con humor negro. Muy bien ella y muy mal todos los demás que estuvieron en esa entrevista”, contó el influencer en un video en Instagram.