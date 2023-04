“¡Gallinas, gallinas!”, grita un hombre. Lleva tres animales que, bocabajo, se retuercen. A cuestas, otro carga una lavadora, subiendo una pendiente pronunciada, de escalones cortos. Suena reguetón y vallenato en equipos de sonido que no se ven, pero que están dentro de unas casas de tablas. En algún recoveco huele a bocachico asado, hecho en leña, traído del Bajo Cauca.

En la parte baja del barrio hay cuatro muchachos que sacan arena y piedras de un acopio. Los materiales los llevan en un motocarguero hasta donde sea posible y luego los suben a pie, por las escaleras. Ladrillos, arena y piedra van a dar forma a las decenas de casas que están en construcción. Porque el levantamiento de ranchos no para y ya todos saben que la Alcaldía no los va a detener. “Hay tres acopios en el barrio. Nosotros vendemos para todos lados. Antes tumbaban, pero ya no pasa nada, porque se salió de control”, dice uno de los hombres del acopio.