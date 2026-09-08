Atanasio Girardot sin cubierta: terminó el desmonte de 400 toneladas de material, ¿qué sigue?

La transformación del estadio Atanasio Girardot de Medellín superó una de sus etapas más visibles. El Distrito confirmó que ya terminó el retiro del 100 % de la losa de la cubierta de la tribuna Occidental, un trabajo que permitió desmontar más de 400 toneladas de material correspondientes a los 15 sectores que conformaban esta estructura. La intervención se realizó con una grúa telescópica instalada en el exterior del estadio y fue coordinada con la operación habitual del escenario para evitar que los trabajos afectaran los eventos que ya estaban programados. Lea más: El Distrito ya abrió licitación para el complejo acuático del Gran Parque Medellín: estas son las obras que vienen Pero, con esta fase ya terminada, ¿cuál es el siguiente paso en la remodelación del escenario deportivo más importante de la capital antioqueña?

Ahora comenzarán a cortar las vigas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el proceso avanza hacia las siguientes fases de la intervención. “Ahora estamos en la tercera y cuarta fase: estamos cortando las vigas para retirarlas progresivamente con una grúa telescópica de 130 toneladas”, señaló el mandatario. El procedimiento se realizará sector por sector, con el objetivo de desmontar de manera controlada la estructura actual y preparar el espacio para la nueva configuración de la tribuna Occidental. Antes de llegar a este punto, los equipos habían instalado los sistemas de protección y anclajes requeridos para trabajar sobre la cubierta. También retiraron el manto asfáltico y realizaron los precortes necesarios para comenzar a desmontar las losetas.

Otro de los puntos a destacar es que la modernización del estadio también contempla el aprovechamiento de buena parte de los materiales que están siendo retirados. Según explicó el Distrito, el concreto que se encuentre en condiciones adecuadas será procesado y reutilizado como materia prima para fabricar bordillos, bloques y otros elementos prefabricados que podrán utilizarse en diferentes obras de la ciudad.

La nueva tribuna comienza a tomar forma

El desmonte de la cubierta representa un paso clave porque permite liberar la estructura que será intervenida en las siguientes fases. La intención de la Alcaldía es que esta intervención dé paso a una nueva tribuna Occidental, acompañada por otras adecuaciones que hacen parte del proyecto de modernización integral del Atanasio Girardot. “Ya contamos con la licencia de construcción, de manera que estamos adelantando lo necesario para abrir próximamente la licitación y adjudicar las obras”, agregó Gutiérrez. Entérese: Así van las obras más grandes que le están cambiando la cara a Medellín Uno de los retos de la renovación ha sido intervenir una infraestructura que permanece en funcionamiento. Por eso, las labores sobre la cubierta Occidental se han coordinado con la programación del estadio para que los trabajos puedan desarrollarse sin suspender los eventos previstos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: