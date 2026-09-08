Atención: bomberos atienden incendio forestal en Buenos Aires, Medellín

A esta hora, se registra un incendio forestal en el sector de Buenos Aires, en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez informó que una tripulación del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín ya se desplazó al lugar para atender las llamas.

Los organismos de atención trabajan para controlar la conflagración y evitar que avance hacia otras zonas. Por el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni viviendas afectadas.

La Alcaldía mantiene el seguimiento de la situación mientras los bomberos adelantan las labores de control. Se espera conocer en las próximas horas el alcance de la conflagración y qué originó el incendio.

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