El partido de Quintero apoya a 2.860 candidatos en todo el país

No fue sino que el Consejo Nacional Electoral (CNE) les entregara la personería jurídica, en marzo pasado, para que sus cuadros se regaran por las regiones a “cazar” líderes comunitarios con el fin de reclutarlos a su proyecto político.

“En Partidos tradicionales u otros no tan antiguos pero con una disciplina comprobada, como el Mira, que además son nacionales y han demostrado que tienen votos en todas partes, esas cifra no sería exagerada, pero para un partido local que acaba de nacer, parece algo extraño, no tiene parangón histórico”, expresó Mejía.

¿Qué beneficio saca con esto? Con ello no solo estarían preparando la tan anunciada candidatura de Quintero para la Presidencia de la República en el año 2026, sino buscando asegurar “escampaderos” para que subsistan mientras tanto algunos de sus integrantes en el caso probable de que pierdan la principal conquista que han tenido hasta ahora, que es la Alcaldía de Medellín.

De pasar a otras manos esta “joya de la corona” que buscan conservar en cabeza de Juan Carlos Upegui o de Albert Corredor —que aunque no se presentó con el respaldo de Independientes sí es bien reconocida su cercanía con Quintero— estarían perdiendo la posibilidad de mandar sobre un presupuesto de $7,5 billones anuales y una burocracia cercana a los 18.000 puestos de trabajo.

Por eso hay que pensar en cómo mantener el contacto y las lealtades con la militancia y los alfiles cercanos que hoy comen de ese poder, y resultaría indispensable que los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que ganen a partir del guiño que acaban de lograr del partido quinterista, los acojan, y mejor si es posible en cargos altos donde a su vez puedan emplear a otros de menor nivel.

La Gobernación de Antioquia, a la que aspira por ese movimiento Esteban Restrepo, el súper aliado del alcalde Quintero, maneja más de 12.000 puestos de trabajo (poco más de 3.200 funcionarios de planta, unos 9.000 contratistas y alrededor de 370 empleados de la Fábrica de Licores de Antioquia) y un presupuesto de $4,9 billones anuales.